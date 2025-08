CDMX pasó de temporada de baches a socavones, se comen hasta las casas

La Ciudad de México pasó de la temporada de baches a la temporada de socavones, que han aumentado su presencia principalmente por las lluvias que han azotado a la capital durante los últimos meses, aunado a la activación de los microsismos, circulación de vehículos de carga pesada en avenidas no aptas para ello y la falta de revisión permanente del subsuelo por parte de las autoridades locales, especialmente, las alcaldías.

En entrevista con Publimetro , el doctor Delfino Hernández Láscares, investigador del Departamento de Biología de la UAM, explicó que los socavones son colapsos que se forman debido al reblandecimiento del subsuelo por humedad, y es que mucho del suelo de la Ciudad de México es arcilloso, “entonces la arcilla se reblandece con la humedad en los primeros 5-10 metros de los socavones, el suelo de la ciudad es muy variable”.

Expuso que una de las zonas con más afectaciones es el oriente del Valle de México –Iztapalapa y Chalco– ya que habitantes de dichas localidades han acudido con el equipo de la UAM a solicitar ayuda debido a que algunos hogares se están hundiendo debido a los socavones de gran tamaño, aunque “a veces no son delicados, pero a veces unos son graves, y buscamos varios focos en donde poder incidir”.

Las lluvias que tradicionalmente generaban estragos, ahora se conjuntan con los microsismos y convierten a la CDMX en una trampa mortal FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

“Como el caso de Xico en Chalco, que se les hizo un estudio, se les entregó un documento a los vecinos para que ellos puedan llegar con la con la autoridad respectiva para solucionar el problema. También viene gente de Iztapalapa (Santa Martha Acatitla) porque no les hacen caso las autoridades y les medimos las fracturas, las fallas y les hago un documento que sea con hoja membretada, obviamente sin cobrarles. Son estudios de riesgo y cursos de Protección Civil”, comentó. — Delfino Hernández Láscares

Y es que, recalcó, las alcaldías –en algunas ocasiones– no cuentan con gente preparada para atender el problema de los socavones, ya que cada demarcación necesita geólogos, biólogos y geógrafos, por mencionar algunos, pues “las cuadrillas que arreglan estos socavones, esas cuadrillas, es gente, sólo para rellenar, tapar y no se dan abasto ahorita con las lluvias. La cuestión es que en las 16 alcaldías no tenemos gente preparada para esto”.

“No tenemos técnicos que puedan revisar el suelo previo a meter tuberías, no tenemos una revisión permanente del subsuelo, sino hasta cuándo ya nos pega (problemas con socavones), es cuando se genera la problemática. Debería haber observadores, profesionistas que estén al pendiente de que no es nada más tapar y rellenar, sino hay que revisar dónde se están dando los focos rojos de los colapsos de los hundimientos permanentes sobre la tierra”, señaló.

“Lo primero que hacen es rellenar y tapar, pero el socavón vuelve porque el material que se pone no es el adecuado, y si encima de esto tenemos fugas de agua sin lluvias, se reblandece el suelo, y con eso basta para que pase un camión pesado y se abra el subsuelo. Y encima de esto tenemos mucho fracturamiento, tenemos muchas fallas geológicas, fallas activas, aquellas que han estado en movimiento en los últimos 10 mil años, que se mueven sin necesidades de sismos”. — Delfino Hernández Láscares

El investigador del Departamento de Biología de la UAM recalcó que la Ciudad de México no está planeada para la circulación de vehículos de carga pesada, en especial en la Narvarte, la Roma, el Centro Histórico, Tepito y Xochimilco, que tiene un suelo sensible, y “cuando vienen las lluvias la arcilla absorbe la humedad, contrae y se colapsa. Por eso se forman los socavones y los socavones te van a hundir desde una pequeña área hasta inmuebles, como el gimnasio que colapsó en la GAM”.

De acuerdo con el experto, los focos rojos por socavones se encuentran en Iztapalapa: Santa Martha Acatitla, Ermita Iztapalapa y Calzada Zaragoza; la zona cerca al Metro Constituyentes y parte de la alcaldía Gustavo A. Madero, como San Felipe de Jesús y Cuautepec. “La comunidad ha venido creciendo en todas las 16 alcaldías y las necesidades de agua, de hacer ductos ha incrementado y esto obviamente está generando problemáticas con socavones artificiales y naturales”.

Precisamente en la GAM se han reportado la presencia de socavones durante los últimas semanas –debido a las fuertes lluvias– una familia fue desalojada por un socavón de 20 metros de longitud que afectaba el patio de su hogar ubicado en la colonia San Felipe de Jesús. Días antes, Protección Civil de CDMX atendió otro socavón en la colonia Gertrudis Sánchez y en la Unidad Habitacional Esmeralda, ubicada a un costado de la Avenida Gran Canal.

En los últimos cinco años y medio (2019 - 2025), las autoridades han detectado 767 socavones en vías primarias y secundarias de la CDMX.