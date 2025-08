Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 4 de agosto: ¿qué autos tienen restricción?

Hoy no Circula en CDMX y Edomex

Este lunes 4 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Las autoridades ambientales han establecido las restricciones con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación 1 y 2 no podrán circular durante este día, sin importar si se trata de vehículos con placas foráneas.

Sedema Hoy No Circula

¿Qué autos no circulan este lunes 4 de agosto?

Engomado amarillo

Placas con terminación 5 y 6

Holograma 1 y 2

Vehículos foráneos con las características anteriores

Estas medidas se aplican en los 16 municipios de la CDMX y los 18 del Edomex que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Vehículos exentos del programa

Los siguientes vehículos sí pueden circular:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos de emergencia

Transporte escolar

Vehículos que transportan a personas con discapacidad

¿Y si se activa el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se implementa únicamente en casos de contingencia ambiental por mala calidad del aire. La medida se anuncia de manera oficial y extraordinaria, y puede incluir más restricciones. Es importante estar atentos a los boletines de la CAMe o Protección Civil para conocer cualquier cambio de última hora.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si conduces un vehículo en día restringido, podrías recibir una multa que va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a una sanción económica de entre $2,074.80 y $3,112.20 pesos, aproximadamente.

CDMX Policías de tránsito infraccionan a automovilistas por no respetar el Hoy No Circula (Foto: Cuaroscuro)

¿Cómo saber qué día no circula mi auto?

Si no estás seguro de qué día aplica la restricción para tu vehículo, puedes consultar el calendario del Hoy No Circula ingresando el último dígito de tu placa y el tipo de holograma en el sitio oficial de la CAMe.