La UE y el dilema de los "países seguros" para migrantes

¿Cómo puede la UE designar los “países de origen seguro”? Fallo del Tribunal de Justicia de la UE estableció incompatible el acuerdo de migración Italia-Albania que asume cuales países son seguros.Mientras que cada uno de los Estados miembros de la UE puede determinar los "países de origen seguro", la lista puede ser sometida a controles judiciales según el Tribunal de la UE. Es decir, los tribunales nacionales podrán verificar si se han respetado las normas aplicables de la UE, como lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Asimismo, las fuentes de información que determinan si un país es seguro deben estar disponibles tanto para los tribunales como para los solicitantes afectados.

El origen de la sentencia del TJUE fue el caso de dos migrantes de Bangladés que, conforme al protocolo de acuerdo de migración Italia-Albania, los trasladaron a Albania. Allí, sus solicitudes fueron rechazadas por las autoridades italianas, ya que Bangladés se considera "seguro" según la normativa italiana. Sin embargo, un tribunal italiano solicitó al TJUE que examinara el caso ya que solo si un país de origen se considera "seguro" se pueden aplicar los procedimientos acelerados en la frontera.

Un “país de origen seguro” para todos los grupos

El gobierno italiano bajo la primera ministra conservadora, Giorgia Meloni, quiere que los procedimientos de asilo se lleven a cabo en Albania conforme a la legislación italiana. Hasta ahora, esto ha fracasado en gran medida debido a la oposición de los tribunales italianos. El conflicto entre el Poder Judicial y el gobierno de Meloni se disputa sobre quién tiene la autoridad para determinar qué es un "país de origen seguro". En octubre de 2024, el gobierno italiano decretó que unos 19 países, incluido Bangladés, son considerados “seguros”. Desde marzo, Italia envía solicitantes de asilo rechazados a centros que han construido en Albania, allí esperan hasta que puedan ser deportados.

El fallo del TJUE no sorprendió a Wiebke Judith, portavoz de política jurídica de la organización de ayuda migratoria Pro Asyl. Lo considera una aclaración importante, pero con alcance limitado. El TJUE ha establecido que un país de origen solo puede considerarse "seguro" si protege a todos los grupos de personas. Por lo tanto, no basta con que un país sea seguro para la mayoría, si por ejemplo no lo es para personas LGBTIQ+.

Meloni ataca al TJUE

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó fuertemente el fallo y dijo que “una vez más, la jurisdicción, esta vez europea, reclama competencias que no le corresponden, frente a responsabilidades que sí le corresponden a la política". Anteriormente, el gobierno de Meloni también había atacado al Poder Judicial italiano, que ahora tiene el respaldo del TJUE, según Andreina De Leo, experta en derecho migratorio de la Universidad de Maastricht.

De Leo solo ve dos opciones de maniobra para el gobierno italiano: la primera es suspender todos los procedimientos acelerados para países donde no todos estén seguros, que en la práctica dejaría a pocos países como alternativas. La otra opción es declarar que esos países son completamente seguros, lo cual De Leo considera problemático.

Fallo con alcance limitado

Con la entrada en vigor de la nueva reforma del asilo de la UE en junio de 2026, la situación cambiará. Del llamado Pacto sobre Migración y Asilo podrán excluirse ciertos grupos de personas de los países de origen seguro, según lo determine el TJUE. Solo para estas personas no se aplicarán procedimientos acelerados. Esto podría permitir que más países sean considerados "seguros".

Según la experta en derechos humanos Wiebke Judith, Pro Asyl ve con preocupación que los estándares para los países de origen se reducirán significativamente con la reforma, Muchas cuestiones jurídicas volverán a plantearse con la reforma.

Nuevas normas de asilo para “países de origen seguros”

El concepto de "país de origen seguro" también estará presente en las nuevas normas de asilo. En abril, la Comisión Europea presentó una propuesta para una lista europea en común, que incluye Kosovo, Bangladés, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez.

La Comisión también propuso aplicar antes del próximo año la excepción para países de origen seguros y los procedimientos fronterizos. Este procedimiento obligatorio afectará a los solicitantes de asilo con pocas posibilidades de ser reconocidos, es decir, menos del 20 % recibirían protección internacional en la UE. Sin embargo, el Parlamento Europeo y los Estados miembros aún deben aprobarlo.

"Desde nuestro punto de vista, el concepto de países de origen seguros contradice el derecho a un procedimiento de asilo justo e imparcial", afirma la jurista de Pro Asyl, Judith. Se trata solo de un "elemento dentro de una gran estructura de obstáculos, aislamiento y desánimo para los refugiados".

No afecta al acuerdo Italia-Albania

Ambas expertas coinciden en que el fallo del TJUE no se pronuncia sobre la validez general del acuerdo de migración entre Italia y Albania. Wiebke Judith subraya que la aplicación de la normativa europea en Albania no es admisible. Además, surgen otros problemas de derechos humanos por las acciones de Italia, como la detención de refugiados.

Dentro de la UE, modelos como este se discuten desde hace tiempo bajo el término "soluciones innovadoras". Dinamarca, por ejemplo, también está interesada en realizar procedimientos de asilo fuera de su territorio. Al igual que otros países, Alemania, quisiera también alojar en terceros países a solicitantes de asilo rechazados.

Para la evaluación jurídica fundamental, será más relevante otro fallo pendiente del TJUE. La experta De Leo señala que aún está por resolverse si el derecho europeo puede aplicarse en Albania. Otros Estados miembros esperan con interés dicho fallo por que apoyan modelos similares al de Italia, ya que las decisiones del TJUE son vinculantes para los 27 países de la UE.