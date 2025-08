¡Otra vez el Metro de CDMX! Reportan retrasos y máxima afluencia en estas líneas hoy

Decenas de usuarios reportaron retrasos y aglomeraciones en varias estaciones de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), lo que generó molestia y frustración entre los viajeros el lunes 4 de agosto.

En la red social X (antes Twitter), capitalinos que utilizan diariamente el Metro de la CDMX para trasladarse y llegar a sus destinos emitieron múltiples quejas sobre el servicio del STC este lunes.

¿Cuáles son las líneas del Metro más afectadas el lunes 4 de agosto?

Las denuncias más frecuentes se concentraron en las líneas 2, 3, 5, 7, y B donde los usuarios reportaron retrasos superiores a los X minutos, así como aglomeraciones en los andenes para abordar los trenes de este sistema de transporte público.

Ante los reportes ciudadanos, el Metro de la CDMX publicó su informe sobre el avance de trenes a las 08:02 horas del lunes 4 de agosto, en el que indicó los tiempos estimados de espera por línea y recomendó a los usuarios planear sus traslados con anticipación:

Línea 1: 6 minutos y afluencia alta

6 minutos y afluencia máxima (acceso regulado) Línea 3: 6 minutos y afluencia máxima (acceso regulado)

4 minutos y afluencia alta Línea 5: 4 minutos y afluencia máxima (acceso regulado)

4 minutos y afluencia alta Línea 7: 6 minutos y afluencia máxima (acceso regulado)

6 minutos y afluencia máxima (acceso regulado) Línea 9: 6 minutos y afluencia máxima (acceso regulado)

6 minutos y afluencia máxima (acceso regulado) Línea B: 6 minutos y afluencia máxima (acceso regulado)

A pesar del reporte oficial, los usuarios expresaron su inconformidad, asegurando que los tiempos de espera reales eran mayores a los anunciados por el STC, por lo que continuaron con sus quejas en redes sociales.

“L3 dirección indios verdes viene demasiado lentes y se queda entre estaciones″, “Linea B dirección Buenavista no han pasado trenes está detenido”, “Que pasa en la línea 2, no llega el metro”, y “Que pasa en L5? No avanza en Valle Gómez.”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales este lunes 4 de agosto.