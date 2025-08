Sandra Cuevas se une a México Nuevo y se destapa para la jefatura de gobierno de CDMX

Sandra Cuevas reapareció en la vida política del país, y de la Ciudad de México, para dar a conocer su incorporación a ‘México Nuevo’, organización política de “centro” liderada por Ulises Ruiz, exgobernador priista de Oaxaca, que entre otras cosas –a nivel local– busca ganar las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco en 2027, y hasta la jefatura de Gobierno en 2030, de la mano de la exalcaldesa.

Y es que Sandra Cuevas será la encargada de coordinar la organización política del expriista –quien fue expulsado en 2021 de dicho partido por criticar la dirigencia de Alejandro Moreno– en la Zona Metropolitana del Valle de México. Su primera misión será que ‘México Nuevo’ obtenga el registro de partido político, para que en 2027 puedan ganar dos alcaldías: Cuauhtémoc y Azcapotzalco.

Indicó que dentro de tres semanas dará a conocer a los coordinadores de ‘México Nuevo’ que estarán trabajando en cada una de las 16 alcaldías de la capital del país, pues “estaré coordinando toda la Ciudad de México, entonces dentro de tres semanas voy a nombrar a todos los coordinadores por alcaldía, desde alcalde hasta concejal, yo voy a coordinar para que se pueda ganar, para que sepan cómo pueden entrar a las colonias”.

“Tenemos objetivos muy claros, la alcaldía Azcapotzalco y recuperar la alcaldía Cuauhtémoc, vamos a recuperar la alcaldía Cuauhtémoc porque el desastre que tienen ahorita no puede seguir, así que vamos a recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué les ofrezco? Les ofrezco mi palabra, mi trabajo sin parar, les ofrezco no descansar hasta lograr el objetivo. Eso les ofrezco, eso es lo que soy”.

“Yo soy muy buena en territorio, entonces eso es lo que yo debo hacer, coordinar. Y para el 2030 si Dios me lo permite, si llegamos, si tenemos fuerza, si la gente nos sigue y esto funciona, si Dios quiere voy a estar buscando la jefatura de Gobierno. Después de salir de la alcaldía me pregunté: bueno ¿pues qué hice mal? si me partí la madre trabajando todos los días, 20 horas al día para que hubiera presencia y la delincuencia se acabara”.

— Sandra Cuevas