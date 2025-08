A 80 años de Hiroshima, el rearme nuclear va en aumento

Mientras Japón recuerda los bombardeos atómicos que devastaron a Hiroshima y Nagasaki hace 80 años, aumenta la carrera armamentista con armas nucleares.​​“En ese momento vi un destello azul y blanco en la ventana. Al instante sentí que flotaba en el aire. La onda expansiva de la detonación nos lanzó por los aires.”

Así describió la activista anti-nuclear de 93 años, Setsuko Thurlow, el momento de la detonación de la bomba atómica estadounidense "Little Boy" sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 a.m., en una entrevista con DW realizada hace algunos años. Entre 90.000 y 136.000 personas murieron en ese momento o sucumbieron posteriormente a sus graves heridas. Setsuko Thurlow tenía entonces 13 años y era estudiante. Desde entonces no ha dejado de contar una y otra vez el horror de aquel día que lo cambió todo.

“Poco a poco pude distinguir figuras. Eran personas. Pero no se veían en absoluto como personas. Tenían los cabellos de punta. Estaban cubiertas de sangre. La piel y la carne colgaban de los huesos. Faltaban partes enteras del cuerpo. Y alguien caminaba por ahí sosteniendo sus ojos en las manos,” continuó Thurlow. Sus padres sobrevivieron, pero su hermana y una sobrina murieron a pocos días de la explosión.

Thurlow ha dedicado su vida a la lucha contra las armas nucleares, convirtiéndose en una figura destacada de la organización Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).Esta coalición fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017. Thurlow pronunció el discurso principal.

Como el gobierno japonés no se rindió incondicionalmente tras el bombardeo de Hiroshima, el gobierno estadounidense decidió lanzar una segunda bomba mucho más poderosa llamada “Fat Man”. Inicialmente, la ciudad portuaria de Kokura estaba prevista como objetivo, pero debido al mal tiempo, el bombardero estadounidense cambió de rumbo y lanzó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki el 9 de agosto.

Decenas de miles de personas murieron de inmediato y poco después, la Segunda Guerra Mundial terminó también en Asia. Cientos de miles de sobrevivientes a las bombas atómicas han sufrido durante toda su vida las secuelas, como quemaduras, cáncer o malformaciones causadas por la radiación. El número total de muertos y heridos sigue siendo objeto de debate.

Desde 1947, cada 6 de agosto a las 8:15 a.m. se hace sonar la “Campana de la Paz” en Hiroshima en el marco de una ceremonia para recordar a los fallecidos. Como parte del ritual, el alcalde en funciones hace un llamado a la abolición de las armas nucleares y exhorta a luchar por la paz mundial. En su “Constitución de Paz” adoptada en 1946, Japón se compromete a no volver a incursionar en la guerra y en 1967 el país adoptó los “Tres Principios No Nucleares”, que rechazan la posesión, producción e importación de armas nucleares.

Japón: doblemente golpeado por catástrofes nucleares

El historiador militar y experto en Japón Takuma Melber, de la Universidad de Heidelberg, calificó en una entrevista con DW el recuerdo de los bombardeos como un “evento central de la cultura de la memoria” para la nación.

“En Japón el recuerdo de los bombardeos atómicos mantiene vivo el mensaje de paz. Es decir, ¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más el uso de armas nucleares! Japón debe ser un país que aboga por la paz en el mundo.”

Esta visión se integra en la narrativa de un país orientado al pacifismo: “Japón es una nación marcada por el destino de las catástrofes nucleares. Se relacionan los bombardeos atómicos con la catástrofe del reactor de Fukushima en 2011. Japón como víctima de la aplicación tecnológica nuclear, tanto en lo militar, como en lo civil.”

Después de la guerra, Japón y EE.UU., antiguos enemigos, se acercaron nuevamente. Sin embargo, EE.UU. nunca se ha disculpado por los bombardeos atómicos. Japón no pertenece a ninguna alianza militar multilateral como la OTAN, pero es un socio cercano. Estados Unidos es una potencia nuclear, pero también protectora de Japón, que no posee armas nucleares. Actualmente, unos 54.000 militares estadounidenses están estacionados en Japón. Su misión es contribuir a la defensa del país y garantizar su seguridad.

"Japón se percibe a sí mismo como un Estado en primera línea, con China, Corea del Norte y otros vecinos", dice el experto en seguridad Nico Lange a DW. "En Alemania es diferente: incluso cuando los rusos ya han invadido Ucrania, muchos en Alemania siguen sintiendo que eso está muy lejos. Creo que en Alemania podríamos aprender algo de la seriedad con la que los japoneses han afrontado su punto de inflexión", añade Lange. Ambos países planean aumentar significativamente su gasto militar.

Auge armamentista a nivel mundial

El año pasado se gastó más dinero en armamento que en cualquier otro momento desde el fin de la Guerra Fría, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Los analistas registran que para 2024 habrá un aumento del 9,4 % en comparación con el año anterior. Mientras tanto, las principales potencias nucleares, EE.UU., Rusia y China invierten principalmente en la modernización de sus arsenales nucleares. Cada vez más, países consideran desarrollar o desplegar armas nucleares, dijo recientemente el director de SIPRI, Dan Smith, a DW.

"Lo más preocupante respecto a los arsenales nucleares es que, tras un largo período de reducción, estamos viendo las primeras señales de que esta tendencia se está revirtiendo. El desarme nuclear a largo plazo está llegando a su fin."

Rusia posee el mayor arsenal con 5.459 ojivas nucleares, según SIPRI. El presidente Vladimir Putin ha amenazado repetidamente con el uso de armas nucleares a los países que apoyan a Ucrania. EE.UU. es la segunda mayor potencia nuclear con 5.177 ojivas. Muy por detrás están China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Históricamente, Japón y Alemania comparten muchas similitudes en cuanto a armamento nuclear. El experto en seguridad, Nico Lange, explica: "Ambos países tienen en común que se oponen firmemente. También se manifiestan en contra. Pero la pregunta es: si uno no es una potencia nuclear, ¿realmente tiene voz en el asunto?"

En caso de un posible uso de armas nucleares desde Japón o Alemania, ninguno de los dos países tendría libertad de acción. EE.UU. tendría el control. En Alemania, el concepto clave es la participación nuclear, mediante la cual el país, aunque no posee armas nucleares, participa en el arsenal nuclear estadounidense.

Se estima que unas 20 bombas nucleares de EE.UU. están almacenadas en Büchel, Renania-Palatinado. La decisión sobre su uso recae en el presidente estadounidense en funciones. Sin embargo, serían aviones alemanes los encargados de transportarlas al objetivo.

¿Europa necesita más armas nucleares?

En el contexto de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, se han alzado voces que piden que Alemania tenga un acceso más directo a armas nucleares.

Esta demanda fue planteada recientemente por el jefe del grupo parlamentario de los partidos CDU/CSU, Jens Spahn: "Debemos hablar sobre una participación alemana o europea en el arsenal nuclear de Francia o Reino Unido, e incluso sobre una participación propia junto con otros países europeos", dijo en una entrevista.

También en Japón, dejó de ser tabú el debate sobre poseer armas nucleares. La amenaza de los Estados nucleares Corea del Norte y China genera inseguridad en la población.

La guerra en Ucrania también ha provocado un cambio de mentalidad en Japón. Aunque siguen vigentes los tres principios de no posesión, no producción y no importación de armas nucleares, algunos políticos japoneses consideran que podría discutirse la creación de un pequeño arsenal nuclear. Sin embargo, estas ideas enfrentan una fuerte oposición.

A pesar de todo, Japón sigue siendo una sociedad profundamente pacifista. "En Japón se repite constantemente el mantra de que nunca debe volver a convertirse en una fuerza imperialista en la región. Japón se coloca claramente bajo el paraguas protector de EE.UU.", afirma Takuma Melber, de la Universidad de Heidelberg.

Se cumplen 80 años de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki y cada vez quedan menos testigos directos, llamados Hibakusha, que puedan contar su experiencia y advertir, como lo hace Setsuko Thurlow: "Todavía tenemos 16.000 de estas armas. Es una locura, incluso criminal. No dejaré de explicar a la gente que vivimos en la era nuclear, y por eso alzaremos nuestras voces. Porque los políticos siguen construyendo más. En lugar de un solo país con armas nucleares, ahora son nueve. ¡Tenemos que detener este proceso!"