¿Estrategia política? República Checa prohíbe la propaganda comunista

El código penal checo prohíbe la promoción de la ideología comunista, lo que la equipara a la propaganda nazi. Al mismo tiempo, el partido comunista checo es uno de los más exitosos de Europa. ¿Qué está pasando?Para los acérrimos opositores al comunismo en República Checa, este es el final feliz de una larga historia. Tras la llamada Revolución de Terciopelo, que comenzó en 1989 y condujo al fin del régimen comunista en el país, quienes se oponían a esta ideología exigieron que los comunistas recibieran el mismo trato que los nazis alemanes. Más de 30 años después, sus demandas finalmente se cumplieron.

A finales de julio, el presidente checo Petr Pavel firmó una enmienda al Código Penal de su país que penaliza la promoción de la ideología comunista, lo que la iguala a la propaganda nazi. La enmienda entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

El movimiento para modificar la ley fue iniciado por Martin Mejstrik, exlíder de las protestas estudiantiles durante la Revolución de Terciopelo y posteriormente senador checo.

Historiadores del Instituto Checo para el Estudio de los Regímenes Totalitarios (USTR) también se sumaron a la iniciativa, y esta primavera, la enmienda fue aprobada por el sistema político checo, con el apoyo del gobierno de coalición proeuropeo del primer ministro checo Petr Fiala. La firma de Pavel en julio finalizó el proceso.

La enmienda del artículo 403 del Código Penal checo ahora prevé una pena de prisión de uno a cinco años para quien "establezca, apoye o promueva movimientos nazis, comunistas o de otro tipo que tengan como objetivo demostrable la supresión de los derechos humanos y las libertades o la incitación al odio racial, étnico, nacional, religioso o de clase".

Ideologías totalitarias criminales

"El objetivo de este proyecto era eliminar una distinción evidentemente injusta entre dos ideologías totalitarias criminales del siglo XX", explicó Kamil Nedvedicky, subdirector del USTR, antes de la aprobación de la enmienda.

Ambas ideologías suprimían derechos y libertades fundamentales, afirmó. "Es lógico y justo que el derecho penal checo lo refleje claramente. No se trata de ideología, sino de proteger el Estado constitucional democrático", explicó.

Irónicamente, República Checa es también uno de los pocos países de la Unión Europea (UE) que cuenta con un partido comunista relativamente exitoso. El Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM) se fundó en 1990 y hasta las últimas elecciones parlamentarias checas celebradas hace cuatro años contaba con diputados e incluso con varios vicepresidentes.

El KSCM nació del Partido Comunista de Checoslovaquia, un régimen dictatorial de ideología marxista-leninista que gobernó el país hasta 1989. El KSCM cuenta con decenas de miles de miembros y entró en el Parlamento Europeo tras las elecciones europeas de 2024 como parte de la coalición de izquierda Stacilo!. Las encuestas indican que la alianza electoral Stacilo! probablemente superará el 5% de los votos en las elecciones parlamentarias de octubre en República Checa. Su principal candidata es la líder del KSCM y diputada al Parlamento Europeo, Katerina Konecna.

Posible papel de liderazgo para los comunistas

Y eso podría no ser todo. El actual favorito en las elecciones nacionales es Andrej Babis, ex primer ministro checo, oligarca y líder del partido populista de derecha ANO. Babis no descarta colaborar con Stacilo! para formar una nueva coalición.

La nueva enmienda a la legislación checa podría incluso llevar a la prohibición del KSCM. Esto le ocurrió en 2010 al Partido de los Trabajadores, un partido checo de extrema derecha, extremista y neonazi.

Konecna declaró a DW que la enmienda constituye un ataque político contra su partido por parte del gobierno actual. "Se trata del intento sistemático del gobierno antisocial y corrupto de Petr Fiala de silenciar a sus críticos más acérrimos", argumentó. "Esto definitivamente no tiene cabida en una sociedad democrática".

Konecna también dijo que era "gracioso" que la enmienda fuera promulgada por Pavel, quien anteriormente fue un miembro destacado del Partido Comunista Checo original.

Pavel, exmilitar de carrera, fue miembro del Partido Comunista hasta 1989. "En retrospectiva y con lo que sé hoy, fue una decisión de la que definitivamente no me siento orgulloso", declaró anteriormente.

"Creo que los últimos 30 años que he dedicado a construir una República Checa más segura son una disculpa simbólica a la sociedad", también dijo en una entrevista con el tabloide checo Blesk. Pavel fue jefe del Estado Mayor del ejército checo entre 2012 y 2015 y a partir de 2015 presidente del comité militar de la OTAN por más de tres años.

Comunistas: "No nos dejaremos intimidar"

Konecna sostiene que el gobierno checo debería abordar los problemas que enfrentan los ciudadanos comunes, como los altos precios de la energía y la vivienda inasequible. En cambio, afirma, se han dedicado a aprobar una ley para silenciar a los críticos políticos.

"Pero no nos dejaremos intimidar", declaró combativamente. "Aunque nos amenacen cien veces y nos encarcelen", aseguró.

Políticos rusos también se han pronunciado sobre las nuevas normas checas. "Cuando se compara el Estado y el sistema de aquella época con la ideología y el régimen fascistas, es bastante obvio que esto se hace para cuestionar, acusar y condenar a nuestro país", declaró el 25 de julio Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, el Parlamento de la Federación Rusa, según la agencia estatal rusa de noticias Tass.

(rr/el)