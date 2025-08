‘Cloudburst’ infernal arrasa el Himalaya indio: casas, hoteles y vidas destruidas

Una tormenta devastadora provocó una tragedia en las montañas del Himalaya: una violenta inundación repentina arrasó la aldea de Dharali, en el distrito de Uttarkashi, dejando un saldo preliminar de al menos cuatro personas fallecidas, múltiples desaparecidos y una zona entera convertida en ruinas.

La causa: un cloudburst, fenómeno climático extremo que consiste en lluvias torrenciales en un periodo muy corto, provocando crecidas súbitas de ríos y aludes de lodo. El desastre ocurrió este lunes por la madrugada, cuando los habitantes de esta zona turística apenas comenzaban sus actividades cotidianas. En cuestión de minutos, el agua lo cubrió todo.

Videos compartidos en redes sociales muestran la magnitud del desastre: corrientes de agua y lodo bajan con violencia por la ladera, llevándose a su paso casas, tiendas, hoteles y todo lo que encuentra. La aldea entera parece tragada por la tierra.

“Se escuchó un estruendo y luego vimos cómo la corriente arrastraba autos, paredes y hasta postes de luz. No dio tiempo de nada”, relató un testigo a medios locales.

Las autoridades confirmaron que al menos 10 personas están desaparecidas y se teme que más estén atrapadas bajo los escombros. El ejército indio, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y la policía local han desplegado brigadas para labores de rescate, removiendo lodo con maquinaria pesada y hasta con las manos.

Dharali no es solo un pueblo de montaña: se ubica en la ruta hacia Gangotri Dham, uno de los destinos más sagrados para los peregrinos hindúes. Durante la temporada de lluvias, esta zona recibe a miles de turistas y devotos que visitan los templos de la región.

Ahora, lo que era un paraíso espiritual es una zona de desastre: decenas de hoteles han sido destruidos y el comercio local ha quedado reducido a ruinas. Muchos de los trabajadores que hoy se reportan como desaparecidos eran empleados de estas instalaciones.

Un cloudburst es una descarga intensa de lluvia en una pequeña área, que puede dejar más de 100 milímetros de agua en menos de una hora. En regiones montañosas como Uttarakhand, estos eventos son altamente destructivos, ya que el agua baja sin control, formando ríos salvajes capaces de destruir todo a su paso.

La oficina meteorológica de India había emitido alertas de lluvias fuertes para la zona, pero el evento superó cualquier previsión. Las autoridades ahora han cerrado escuelas en varios distritos de Uttarakhand y han pedido a la población evitar las zonas de barrancas o cercanas a ríos.

Este no es el primer desastre de este tipo en Uttarakhand. En 2013, una combinación de lluvias extremas y desbordamientos dejó más de 5,000 muertos, en lo que se considera una de las peores tragedias naturales de India. Desde entonces, los ambientalistas han advertido que el desarrollo urbano acelerado en zonas vulnerables puede convertir cualquier evento climático extremo en una catástrofe.

“El Himalaya está dando señales de alarma cada año. Si no se regula el turismo, la construcción desmedida y se toman medidas de adaptación climática, esto se va a repetir con mayor frecuencia”, advirtió un investigador local citado por medios como The Times of India.