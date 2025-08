Andy López Beltrán aclara que se hospedó en hotel de solo 7 mil 500 por noche en Japón

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a las críticas generadas por su reciente viaje a Japón, y acusó una campaña de persecución y calumnias en su contra.

Por medio de una carta, aseguró que el viaje fue costeado con recursos propios y en el marco de un periodo vacacional tras jornadas laborales extenuantes, y aclaró algunos de los gastos por los que se le señala, especialmente sobre su hospedaje.

En un comunicado dirigido a la opinión pública y a militantes y simpatizantes de Morena, López Beltrán detalló que su trayecto incluyó una escala en Seattle, Washington, antes de abordar un vuelo comercial con destino a Tokio.

Andy López Obrador en su viaje a Tokio, Japón Foto: (X: @ClaudioOchoaH)

Detalles del viaje a Japón

Negó tajantemente haber utilizado un avión privado o del ejército, como sugirieron algunas versiones en redes sociales y medios de comunicación.

Andy López Beltran rechazó que se haya hospedado en un hotel de 50 mil pesos por noche, como lo señalaron algunas publicaciones, y aclaró que el costo real fue de solo siete mil 500 pesos diarios, ya con desayuno incluido.

El hijo del expresidente López Obrador y secretario de Organización en Morena acusó a “espías” enviados por sus adversarios políticos y “conservadores hipócritas” de fotografiarlo y acosarlo para emprender una “campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

Video: ¡De compras en Prada! Captan a Andy López Beltrán visitando tiendas de lujo en Tokio Imágenes de X: @ClaudioOchoaH

Sin mencionar nombres específicos, también arremetió contra lo que denominó “el hampa del periodismo”, a la que comparó con “la mafia del poder económico y político” que —dijo— han combatido durante décadas.

“Nosotros no somos corruptos”, subrayó, y añadió que aprendió desde niño que “el poder es humildad”, en referencia a los valores heredados de su familia. Reafirmó su compromiso con los principios de austeridad y “justa medianía”, en línea con las enseñanzas de Benito Juárez y los postulados del movimiento encabezado por su padre.

Finalmente, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al lema de su administración: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.