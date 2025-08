¿Cómo pueden recuperarse las relaciones entre EE. UU. e India tras la arremetida arancelaria de Trump?

Donald Trump impuso nuevos aranceles para presionar a India por compras de petróleo ruso e iraní. Con India manteniéndose firme, ¿qué deparará el futuro a la tradicionalmente amistosa relación bilateral?La presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre India para que detenga sus importaciones de petróleo procedente de Rusia y cumpla con las sanciones impuestas a Irán, ha tensado las relaciones entre Washington y Nueva Delhi, que han disfrutado de una sólida asociación estratégica durante décadas.

Con las negociaciones comerciales aún estancadas tras varias rondas, Trump impuso un arancel del 25 % a las exportaciones indias a Estados Unidos, que entró en vigor el 1 de agosto, y el lunes amenazó con aumentarlo de nuevo, a lo que ayer añadió un ultimátum para subirlos "sustancialmente". La Casa Blanca lo hizo realidad este miércoles, al anunciar aranceles adicionales de 25% a las importaciones indias. A todo ello, India ha respondido afirmando que los aranceles son "injustificados e irrazonables" y que tomará "todas las medidas necesarias" para salvaguardar sus "intereses nacionales y seguridad económica".

Deterioro de la relación entre Estados Unidos e India

Tras referirse a la India la semana pasada como a un "amigo", Trump endureció su tono el lunes, afirmando que a las autoridades de Nueva Delhi "les da igual cuántas personas en Ucrania estén siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa" y que están ayudando a financiar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania mediante la compra de petróleo ruso.

Esta retórica más dura supone un notable cambio en las relaciones entre India y Estados Unidos. Los lazos se han deteriorado en los últimos meses, a pesar de las muestras de calidez personal y amistad simbólica que se dieron cuando el primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió con el presidente Trump a principios de este año en Washington.

El comodoro Uday Bhaskar, experto en seguridad y asuntos estratégicos, cree que, a pesar del enfoque "intimidatorio" de Trump, India "no busca la confrontación". "Sin embargo, Estados Unidos ha optado por utilizar los aranceles comerciales como arma, de forma unilateral y agresiva. Eso es intimidación. Y sí... la confianza en Washington es baja y la decepción, alta", declaró Bhaskar a DW.

Amitabh Mattoo, decano de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Jawaharlal Nehru de Delhi, afirma que India no se dejará intimidar por "aranceles, rabietas ni amenazas".

"Nuestras relaciones con Rusia e Irán reflejan decisiones soberanas, no desafío. No nos dedicamos al apaciguamiento ni a la provocación. La autonomía estratégica significa comprometernos en nuestros propios términos, con lucidez, confianza y calma. No confundamos ruido con estrategia", declaró Mattoo a DW.

El deterioro de las relaciones entre Washington y Nueva Delhi ha coincidido con el intento de acercamiento de Trump con Pakistán, vecino y rival estratégico de India.

Los dos países, ambos con armas nucleares, libraron recientemente un conflicto de cuatro días, que según Trump terminó gracias a la mediación estadounidense, una afirmación que Modi rechazó. Pakistán, por su parte, propuso a Trump para el Nobel de la Paz. Estados Unidos y Pakistán firmaron un acuerdo el mes pasado que permitirá a Washington explotar las reservas petroleras del país a cambio de aranceles más bajos.

Enfoque en los vínculos de India con Rusia e Irán

India es actualmente el mayor comprador de crudo ruso por volumen, según datos del Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio, con sede en Finlandia.

Aproximadamente entre el 35 % y el 40 % de las importaciones de petróleo de India provienen de Rusia, frente a tan solo el 3 % en 2021, el año anterior a que Rusia lanzara su invasión a gran escala sobre Ucrania. Mientras Occidente ha buscado cortar lazos con Moscú, India no se ha sumado a sus sanciones contra Rusia.

Altos funcionarios indios, así como el Ministerio de Asuntos Exteriores, han declarado repetidamente que la "colaboración estable y consolidada" de India con Rusia no es negociable y no estará sujeta a presiones externas.

Trump también ha justificado los aranceles señalando el comercio actual de India con Irán, que también se ha visto afectado por las sanciones occidentales debido a las ambiciones nucleares de Teherán. Shanthie Mariet D'Souza, presidenta de Mantraya, un foro de investigación independiente, afirmó que la política estadounidense "parece ser una expresión de la frustración de Trump por resolver la guerra de Ucrania y presionar a Irán".

"También choca directamente con la política de autonomía estratégica de la India", declaró a DW. D'Souza también pone en duda que el enfoque agresivo de Trump ayude a resolver la situación, subrayando que corre el riesgo de distanciarse de un socio dispuesto y fiable como la India.

¿Puede la diplomacia ser la respuesta?

D'Souza sostiene que la India tendrá que recurrir a la diplomacia para sortear la crisis.

En las próximas semanas, añadió, Nueva Delhi deberá analizar si seguir comprando crudo ruso barato se ajusta a sus objetivos estratégicos a largo plazo.

"Durante la última década, los lazos estratégicos de la India con Estados Unidos se han fortalecido, a expensas de sus relaciones con Rusia e Irán. Dar un giro radical podría ya no sería una idea viable", añadió D'Souza.

Ajay Bisaria, un exdiplomático que acaba de regresar de Estados Unidos, afirmó que Trump está intentando remodelar el orden mundial mediante el uso de dos instrumentos contundentes: aranceles y sanciones, y que India enfrenta la amenaza de ambos.

Bisaria declaró a DW que, en medio de una retórica áspera y dura, "India debería pensar a largo plazo, mantener la calma y negociar. El fenómeno Trump necesita ser gestionado, no contrarrestado a cada paso". India "debe priorizar su interés nacional" y transmitir a Washington que lo valora como aliado, siempre y cuando la Casa Blanca modere su retórica y respete sus "líneas rojas".

Señaló la próxima visita de una delegación estadounidense a finales de este mes como objetivo para alcanzar un acuerdo comercial. "Trump debería ser cordialmente invitado a firmar el acuerdo este año", opina Bisaria.

