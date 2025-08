Comida callejera en crisis, primero tacos con bacterias y ahora ¿van contra cafeteros?

Directo al corazón de los Godínez y en general de prácticamente todos los habitantes de la Ciudad de México, luego del escándalo de las salsas contaminadas con bacterias en taquerías, ahora otra crisis se avecina con el posible retiro de vendedores de café y pan en las calles, quienes circulan en sus carritos y triciclos con canastos de pan.

Hace poco se dio a conocer un estudio realizado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que encendió las alarmas, acerca de la Presencia de coliformes en las salsas vendidas en comercio informal cercanos al Metro de la Ciudad de México y divulgado en la revista Hospital Medicine and Clinical Management.

El análisis reveló que el 22% de las muestras de salsas callejeras analizadas contenían bacterias coliformes y un 5% presentaba presencia de Escherichia coli, bacteria asociada a contaminación fecal.

Los investigadores realizaron el estudio en 181 puntos cercanos a estaciones del Metro, donde la comida callejera es altamente demandada y detectaron que las condiciones en las que se manipulan ingredientes crudos, el lavado de manos y el uso del agua, son factores que incrementan el riesgo de contaminación cruzada.

Aunque los autores del estudio reconocen que no es posible determinar la fuente exacta de contaminación, advierten que las prácticas de higiene son claramente deficientes y hacen un llamado urgente a implementar medidas sanitarias más estrictas.

¡Con el pan no!

A la par de las preocupaciones sanitarias por las salsas, otra polémica toma fuerza en la alcaldía Cuauhtémoc, donde vendedores de café y pan reportan que han sido retirados de zonas de alta afluencia peatonal.

Estos comerciantes, que operan desde carritos adaptados —frecuentemente en salidas del Metro o esquinas transitadas—, denuncian que han sido desplazados sin explicaciones claras.

El tema cobró notoriedad luego de que la periodista Itzel Cruz Alanís compartió en redes sociales su dificultad para conseguir un café en Buenavista. “Un señor, a escondidas, nos vendió café y pan. ‘Es que la @AlcCuauhtemocMx ya no nos deja poner’”, escribió en su cuenta de X.

Al respecto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, respondió públicamente que la medida busca “limpiar la zona” y “reordenar el comercio que impedía el paso de la gente por las banquetas”.

Afirmó que esto se ha hecho mediante diálogo y mesas de acuerdo con los vendedores; no obstante, algunos comerciantes afirman que no han recibido información clara sobre por qué ya no pueden operar en zonas como Reforma, Insurgentes o Eje Central.

Quienes aún logran mantenerse en ciertas ubicaciones, lo hacen con permisos especiales y bajo estrictas restricciones: solo pueden vender hasta las 10:00 horas, sin tanques de gas y con puestos no mayores a un metro cuadrado.

Esto quiere decir que no tienen prohibida la venta de alimentos y artículos, sino que se busca minimizar los riesgos por ejemplo con el uso de gas o electricidad, además de mantener el orden y que no se apoderen del espacio.

Comerciantes sin control

A pesar de esta denuncia en la zona de Buenavista, lo cierto es que en múltiples zonas de la alcaldía se mantiene un alto flujo de comerciantes ambulantes, como es el caso de la Calzada México Tacuba en la zona del Metro Revolución, donde los puestos ambulantes se multiplican cada vez más.

Todo el día se mantiene un alto flujo de venta en esa zona de la alcaldía Cuauhtémoc, particularmente de comida, postres, bebidas y hasta fruta, principalmente por parte de inmigrantes centro y sudamericanos.

Incluso en algunos puestos se puede consumir gastronomía típica de otros países, como Colombia y Venezuela.

Sobre el tema, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) alerta el crecimiento del comercio informal, el cual presenta desafíos en términos de regulación, competencia desleal y salud pública.