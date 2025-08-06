Trump planea reunirse con Putin la próxima semana

Según la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos "está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski". "Todos" están "de acuerdo en que esta guerra debe terminar",El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere reunirse la próxima semana con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, indicó el diario The New York Times este miércoles (06.08.2025).

Tras este encuentro, el republicano pretende celebrar una segunda reunión a la que también se incluiría al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski y en la que Trump tendría un rol de mediador, precisó el medio, que cita a dos fuentes familiarizadas con esos planes.

"Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta al reporte.

"Altamente productiva" reunión entre enviado de Trump y Putin

Esta posibilidad se abordó en una llamada entre Trump y Zelenski en la que participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Finlandia, según un alto cargo ucraniano, después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff visitara Moscú este miércoles.

Más temprano este miércoles, Trump dijo que había hablado con líderes europeos tras la "altamente productiva" reunión de Witkoff con Putin en Rusia.

Si bien señaló que se lograron "grandes avances" durante la reunión, Trump escribió en su plataforma Truth Social que "todos" están "de acuerdo en que esta guerra debe terminar", y trabajaran "para lograrlo en los próximos días y semanas".

rr afp/reuters/ap