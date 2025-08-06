Vancouver Whitecaps ficha al veterano alemán Thomas Müller

"Estoy deseando ir a Vancouver para ayudar a este equipo a ganar un campeonato", expresó el ganador de 13 títulos de Bundesliga.El Vancouver Whitecaps anunció este miércoles (06.08.2025) el fichaje del veterano mediapunta alemán Thomas Müller, quien se convertirá en uno de los jugadores de mayor perfil de la Major League Soccer (MLS).

La estrella de 35 años cerró el mes pasado su exitosa trayectoria de un cuarto de siglo en el Bayern Múnich y ya había hecho pública su intención de alargar su carrera en el fútbol de Canadá y Estados Unidos.

El atacante, ganador de 13 títulos de Bundesliga, se comprometió con el club canadiense hasta el final de este año, con una opción para continuar como jugador franquicia en la temporada de 2026.

"Estoy deseando ir a Vancouver para ayudar a este equipo a ganar un campeonato. He oído cosas increíbles sobre la ciudad, pero ante todo vengo a ganar", expresó Müller en el comunicado emitido por el Whitecaps.

La franquicia canadiense, que no cuenta con figuras de renombre en su plantel, está siendo una de las revelaciones de esta temporada de la MLS, en la que ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste y en la que también llegó a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que perdió ante el conjunto mexicano Cruz Azul.

La culminación del fichaje de Müller coincide con la llegada a Los Ángeles del surcoreano Son Heung-min, excapitán del Tottenham, para cerrar su contratación con Los Angeles FC.

rr afp/dpa/reuters