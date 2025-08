¿Y si es puro cuento? 5 mitos que frenan la digitalización de tu Pyme

¡Alerta emprendedor! No hagas caso a quienes aseguran que digitalizar tu Pyme es carísimo e inseguro o solo es para empresas gigantes; si lo haces, podrías perderte de un montón de oportunidades por creer en cuentos chinos, que no aplican a tu negocio.

Un informe de Xal Digital, firma especializada en soluciones tecnológicas end to end, reportó que –de acuerdo con las cifras oficiales– 99% de las empresas que operan en México son micro, pequeñas o medianas (Pymes).

Indicó que más de la mitad de las Pymes aún no da el salto digital; no por falta de ganas, sino por mitos que suenan convincentes, pero que no tienen sustento y no son aplicables para todos los negocios.

Destacó que los negocios rezagados “carecen de una infraestructura adecuada para optimizar sus procesos digitales; lo cual, merma sus ingresos y afecta su capacidad de llegar a los consumidores de manera ágil.

5 mitos que juegan vs. la digitalización de tu Pyme

Xal Digital señaló que las pequeñas y medianas empresas deben evitar y descartar los siguientes mitos:

Mito 1: “Hacer tu propia tecnología cuesta un dineral”

Realidad: ¡Falso! Existen soluciones low-code, servicios en la nube y desarrolladores freelance que se ajustan a tu presupuesto y necesidades. Y lo mejor es que solo pagas lo que usas.

Mito 2: “Mi información no va a estar segura”

Realidad: las plataformas actuales incluyen sistemas de seguridad integrada. Si eliges proveedores certificados, tu información puede estar más protegida que guardada en tu disco duro.

Mito 3: “Lo genérico es más seguro”

Realidad: Las herramientas hechas a la medida te dan el control total. Así como los grandes corporativos diseñan sus propias soluciones, tú también puedes hacerlo y sacar ventaja.

Mito 4: “La automatización va a dejar sin trabajo a mi gente”.

Realidad: Nada que ver, al contrario, automatizar libera tiempo para que tú y tu equipo se enfoquen en tareas que sí generan valor, como vender más o mejorar el servicio.

Mito 5: “Solo las grandes empresas necesitan automatización”