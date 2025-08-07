Accidente en Irapuato entre tren y vehículo; autoridades ya investigan

Ferromex aseguró que está en toda la disposición para contribuir a encontrar una solución que garantice la continuidad de las operaciones.Foto: (Especial)

Con respecto al hecho de tránsito ocurrido esta tarde en las colonias Europa y Primero de Mayo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que involucra a una unidad ferroviaria de la empresa FERROMEX, en el que lamentablemente hubo pérdidas humanas y lesionados de gravedad, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informa:

1. Al lugar acudieron diversos equipos de emergencia para atender a las personas lesionadas por este suceso y realizar el traslado hospitalario donde continúan con las valoraciones respectivas.

2. Por ello, la ARTF ha iniciado el procedimiento de investigación de las causas del hecho según los establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario y, en su momento, se determinarán las sanciones correspondientes.

3. El Gobierno de México, a través de la ARTF, coadyuvará con las autoridades para atender este lamentable suceso, asimismo, se mantiene contacto y coordinación con la empresa responsable a fin de brindar apoyo a las personas víctimas y familiares

Máquinas de tren Foto: Especial

El automóvil involucrado en el cruce de Paseo Irapuato fue un Nissan Sentra, donde tres personas murieron y una más resultó lesionada, mientras que en el cruce de la colonia Primero de Mayo fueron una camioneta Nissan NP300, un Nissan March y una motocicleta los que fueron embestidos por el tren, en ese punto otras tres personas murieron y una más resultó lesionada de acuerdo a los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fue la que a través de las áreas de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos y Tránsito, intervinieron en el rescate de las víctimas y resguardo de la zona.