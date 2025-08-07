Apuntan a cabecilla de disidencia FARC por atentado a Uribe

Las autoridades de Colombia señalan como posible autor intelectual a Iván Márquez, que presumen habría muerto recientemente.Las autoridades de Colombia apuntaron este miércoles (07.08.2025) al cabecilla de la disidencia de las FARC Iván Márquez como posible autor intelectual del atentado contra el precandidato presidencial Miguel UribeTurbay, hospitalizado en cuidados intensivos desde hace casi dos meses.

"Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetelia forma parte de este entramado en términos de los determinadores (del atentado) pero eso está en investigación", dijo Carlos Fernando Triana, director de la policía, en una rueda de prensa.

Iván Márquez habría dado la instrucción a alias el Zarco Aldinever, hombre del ala militar de la Segunda Marquetalia, de atentarar contra el precandidato presidencial, apuntó el medio local Semana.

"Una de las pistas que llevan a las autoridades a la Segunda Marquetalia es la captura de alias Gabriela, en la región del Caquetá. Gabriela fue la joven mujer que —presuntamente— le entregó el arma de fuego a alias Tianz para que atentara contra Miguel Uribe Turbay", añadió Semana.

La Segunda Marquetalia es una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC formada por combatientes que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz del 2016 y que según inteligencia militar tiene más de 2.000 miembros.

Uribe, un senador opositor de 39 años, fue baleado durante un mitin en un barrio popular de Bogotá el 7 de junio. Desde entonces, permanece conectado a un respirador artificial y su diagnóstico es reservado.

Hasta el momento hay seis detenidos por el caso incluido el atacante, un menor de 15 años. A principios de julio la policía detuvo a Elder José Arteaga Hernández, conocido como "El Costeño", cerebro logístico del ataque y pieza clave para llegar a los autores intelectuales.

Atentado buscaría desestabilizar al país

Las autoridades sospechan que Márquez y el segundo al mando de la agrupación armada, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque esas versiones no han sido confirmadas.

La investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Laura Bonilla, no descarta la hipótesis de la policía.

La Segunda Marquetalia podría tener intereses en un atentado como este para desestabilizar al país y así "consolidar control territorial", poner a este gobierno o el próximo "contra las cuerdas" o "parecer más grandes de lo que son", señaló en declaraciones a Blu Radio.

El ataque a Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

jc (afp, Semana)