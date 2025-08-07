¿Cómo proteger nuestros bosques del fuego en un planeta más cálido?

Francia lucha contra uno de sus mayores incendios forestales en décadas. A medida que el cambio climático agrava sequías y se baten récords de calor, los fuegos forestales son más frecuentes. ¿Cómo reducir el riesgo?Los bomberos del sur de Francia luchan por controlar un gran incendio forestal que ha arrasado ya una extensión mayor que el tamaño de su capital, París. España y Portugal también luchan actualmente contra incendios forestales.

Los bosques vuelven a arder en muchas partes del mundo. En la mayoría de los casos, los incendios forestales son causados por el ser humano, ya sea intencionalmente, para expandir las tierras agrícolas, o involuntariamente, cuando vidrios desechados, colillas de cigarrillos o incluso tubos de escape calientes de automóviles incendian bosques secos o pastizales.

El calentamiento global causado por la emisión de gases de efecto invernadero es otro importante acelerador de los incendios forestales. "El cambio climático ha creado una situación rápidamente cambiante: el calor es cada vez más intenso en todo el mundo y la sequedad en muchos lugares, y el riesgo de incendios forestales está aumentando", explica Albert Wodtke, experto forestal del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización de protección ambiental.

Entre 2001 y 2024, los incendios forestales arrasaron 152 millones de hectáreas de árboles, lo que representa un tercio de la pérdida total de árboles a nivel mundial durante el mismo período. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los incendios forestales extremos a nivel mundial aumentarán aproximadamente un 14 % para 2030 y un 30 % para 2050.

Y a medida que más regiones del mundo experimentan mayores temperaturas y sequía, los incendios también se producen con mayor frecuencia. También en lugares que antes eran lo suficientemente húmedos como para evitarlos, como las selvas tropicales de la Amazonia o de Indonesia. "Podemos intentar prevenirlo, pero nosotros como humanidad debemos adaptarnos a ello", dice Wodtke.

Bosques sanos ofrecen protección natural contra incendios

La mejor protección contra los incendios extremos son los propios bosques naturales, afirma Sven Selbert, responsable de conservación forestal y uso sostenible de los bosques en la organización sin ánimo de lucro Unión para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad (NABU, por sus siglas en inglés).

En Europa Central, por ejemplo, los bosques caducifolios sanos son frescos, umbríos y naturalmente resistentes al fuego. "Simplemente, no arden tan bien", explica Selbert a DW. "En primer lugar, porque no dejan entrar tanta luz al suelo, lo que evita el crecimiento de la maleza, especialmente las hierbas. Y en segundo lugar, porque sus hojas no son muy inflamables".

Las coníferas, por el contrario, contienen mucha resina inflamable. La hierba suele crecer en el suelo en los bosques de pinos dispersos y, cuando se seca, actúa como yesca, explica Selbert. Y si los árboles se plantan muy juntos en monocultivo, el fuego puede propagarse rápidamente.

En las Islas Canarias, sin embargo, los pinos endémicos están bien adaptados a los incendios y erupciones volcánicas regulares. Cuando se exponen a las llamas, su gruesa corteza no se carboniza, sino que sólo forma una costra. Gracias a esta protección, pronto crecen nuevos brotes verdes de los árboles autóctonos quemados.

En el Mediterráneo, la abundancia de eucaliptos no autóctonos ha aumentado el riesgo de incendios. Importadas de Asia y Australia, estas especies de rápido crecimiento, utilizadas para la producción de madera y papel, extraen gran cantidad de agua del suelo y son ricas en aceites. Los destructivos incendios forestales en Portugal en 2017 se vieron generalmente acelerados por los monocultivos de eucalipto.

La vegetación original de la región mediterránea consistía principalmente en árboles esclerófilos como encinas, alcornoques y olivos. Estos árboles están adaptados a la sequía y al fuego. Sin embargo, queda poca vegetación de este tipo debido a los asentamientos humanos, la agricultura y el pastoreo.

Haciendo que los bosques sean más resistentes al fuego

Rehabilitar los bosques naturales es una forma de aumentar la resiliencia al fuego, aunque es un proceso lento. Un haya tarda unos 90 años en alcanzar un diámetro de 60 centímetros y una altura de 25 metros. Por eso, a corto plazo, será importante reducir la carga de combustible en los bosques, afirma Lindon Pronto, exbombero y experto californiano en gestión de incendios forestales de la Iniciativa de Resiliencia Climática ante Incendios Forestales (WKR-Initiative).

Sugiere eliminar la hierba altamente combustible o las ramas secas del suelo del bosque mediante siega o excavación mecánica, pastoreo de animales o quemas controladas en los meses más fríos. Esta, conocida como quema prescrita, también era común entre los pueblos indígenas de Norteamérica y Australia, señala.

Prevención de incendios forestales con cortafuegos

Otra estrategia para combatir los incendios forestales es construir cortafuegos de varios metros de ancho y mantenerlos libres de vegetación. Según Selbert, al no encontrar más material para alimentarse, el fuego puede ralentizarse o incluso detenerse.

Además, pueden regarse fácilmente para evitar el avance de las llamas. Se trata de una táctica estratégica en tiempos de sequía, cuando las escasas existencias de agua no permiten extinguir incendios forestales en zonas extensas.

Luchar el fuego contra el fuego

Con las condiciones de viento adecuadas, también se pueden emplear los llamados contrafuegos tácticos. Estos se dirigen hacia el incendio existente y consumen todo el material combustible a su paso, dejando un terreno quemado por el que ya no avanzarán las llamas, explica Pronto.

Las carreteras y los ríos también pueden servir como cortafuegos, pero los bordes de las carreteras deben mantenerse libres de materiales combustibles, como hierba, arbustos o basura, señala Selbert.

La falta de limpieza de especies herbáceas no autóctonas en Los Ángeles, como la grama, contribuyó a los devastadores incendios forestales que se extendieron por la región en 2024 y 2025. "La grama arde muy bien y muy rápido, crece muy alto y, cuando arde, las chispas vuelan relativamente lejos", explica Selbert. Estas plantas podrían eliminarse mediante el pastoreo o reemplazarse por plantas autóctonas menos inflamables.

La rapidez es crucial

Combatir incendios forestales que se propagan rápidamente requiere una acción rápida, lo que significa que los incendios deben detectarse lo antes posible, afirma Albert Wodtke, de WWF.

En algunos estados alemanes, se han instalado cámaras de vigilancia contra incendios en torres de telefonía móvil, depósitos de agua o antiguas torres de vigilancia. Giran en círculo, tomando fotos que se envían para su evaluación remota. Si se confirma un incendio, se notifica inmediatamente al cuerpo de bomberos responsable.

Sin embargo, Wodtke advierte que las condiciones sobre el terreno también deben ser las adecuadas para una operación de extinción de incendios exitosa. "Esto significa que se deben cavar pozos o crear vías de acceso a lagos", explica. Los aviones y helicópteros de extinción de incendios también deben estar en alerta en las regiones particularmente vulnerables.

En un mundo más cálido y seco, los incendios forestales son cada vez más frecuentes e intensos. Pero una buena preparación, una mejor gestión forestal y las correctas medidas de protección pueden ayudar a prevenir sus peores consecuencias.

