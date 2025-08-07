Campamentos de cannabis en CDMX ya tienen reglamento: consumo controlado y vigilancia oficial

Tras un acuerdo entre autoridades capitalinas y colectivos 4:20 e Hijas de las CannAbis, los llamados espacios de tolerancia para el consumo lúdico de cannabis fueron reubicados a la Plaza de la Concepción, en el Centro Histórico. Esta medida ha generado protestas vecinales por preocupaciones de seguridad.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que sostuvo reuniones con los representantes de los colectivos para establecer nuevas reglas de operación en los campamentos cannAbicos, a fin de garantizar su funcionamiento dentro del marco legal y evitar conflictos con la población.

La Comuna 420

Entre las nuevas disposiciones para estos espacios destacan:

Estancia máxima de 40 minutos por persona

Solo se permite el ingreso con la cantidad legal autorizada para consumo individual

Queda prohibido el acoso, la violencia y la compraventa de cannabis

No se permite el consumo de otras drogas distintas a la marihuana

Se restringe la toma de fotos y videos dentro del área

Además, se designará a una persona funcionaria pública en cada punto de tolerancia para supervisar el cumplimiento del reglamento y garantizar condiciones seguras para usuarios y transeúntes.

Plaza de la Concepción será punto de tolerancia de cannábis

Vecinos bloquean vialidades

En respuesta a la reubicación, vecinos de la Plaza de la Concepción bloquearon durante aproximadamente diez horas el Eje Central Lázaro Cárdenas, y por dos horas el Paseo de la Reforma, en protesta por lo que consideran una amenaza a la seguridad de la zona.

Uno de los manifestantes señaló que en la ubicación anterior, en la zona de Hidalgo, se observó venta de drogas duras como piedra, cristal, anfetaminas e incluso fentanilo. “Tememos que esa problemática se traslade ahora al Centro Histórico”, expresó.

Las autoridades capitalinas aseguraron que se mantendrá un monitoreo permanente en los nuevos espacios para evitar abusos y mantener el orden.