¿Cómo evitar la extorsión en pequeños negocios? Alistan vigilancia especializada en CDMX

La mayoría de las víctimas de extorsión no denuncia por miedo a represalias. Foto: Cuartoscuro

Ante el crecimiento alarmante del delito de extorsión en la capital, el diputado del PAN, Andrés Sánchez Miranda presentó una iniciativa de reforma a tres leyes para crear la primera Unidad Antiextorsión Comercial en la Ciudad de México, con el objetivo de proteger a los pequeños y medianos negocios de esta forma de violencia cotidiana.

El proyecto plantea reformas a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, con cinco medidas principales:

• Creación de la Unidad Antiextorsión Comercial, especializada en investigar, prevenir y combatir extorsiones en establecimientos mercantiles.

• Establecimiento de una Policía de Protección Empresarial y Comercial, que vigile corredores donde hay alta actividad económica.

• Instalación de botones de pánico físicos y digitales en negocios que lo soliciten, conectados al sistema de emergencias.

• Otorgamiento de créditos preferentes y apoyo económico a víctimas de extorsión, con tasa de interés del 0%.

• Operativos encubiertos en zonas de riesgo, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“El 93% de los delitos en esta ciudad no se investigan porque no se denuncian. ¿Quién va a denunciar si sabe que no va a pasar nada? Lo que estamos proponiendo es que sí pase algo. Que la autoridad actúe antes de que sea demasiado tarde”. — Andrés Sánchez Miranda

Subrayó que las cifras son claras: la extorsión es el tercer delito más común en la capital, con una tasa de 7 mil 124 casos por cada 100 mil habitantes, según la ENVIPE 2024. Y en el caso de negocios, la Ciudad de México supera el promedio nacional, con 3 mil 126 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas, de acuerdo con la ENVE 2024.