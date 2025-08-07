Defensa de Bolsonaro pide revocar prisión domiciliaria

Los abogados del exmandatario de Brasil afirman que no hubo incumplimiento de las medidas cautelares y alegan "censura".Los abogados de Jair Bolsonaro recurrieron este miércoles (06.08.2025) a la corte suprema para solicitar la revocación de la prisión domicilaria del expresidente de Brasil, que representa, según ellos, una medida de "censura".

El exjefe de Estado (2019-2022) está confinado desde el lunes a su domicilio, en Brasilia, por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.

Pero sus abogados afirmaron que "no hubo incumplimiento de las medidas cautelares" cuando partidarios del exmandatario compartieron en redes sociales imágenes de una llamada entre él y su hijo mayor, Flavio, que se encontraba en un acto de solidaridad en Rio de Janeiro el domingo.

"Si ni siquiera puede saludar al público, entonces tiene prohibido manifestarse, lo que se traduce en censura", dijeron en un documento judicial consultado por la AFP.

La defensa insistió en que Bolsonaro no tiene prohibido dar entrevistas, y además "no tiene control sobre terceros que puedan difundir contenido sin su participación directa o indirecta".

Pidüen votación del TSF si Moraes no rectifica

Si el magistrado Alexandre de Moraes -a cargo del proceso contra Bolsonaro ante la corte suprema- no reconsidera la orden de prisión domiciliaria, los abogados exigieron que sea llevada a votación presencial por los otros cuatro jueces en el juicio contra el exmandatario, que debe concluir en las próximas semanas.

El excapitán del Ejército, de 70 años, debe permanecer en su residencia el resto del juicio en el Supremo Tribunal Federal, donde es acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Investigado por una presunta obstrucción de ese proceso, desde mediados de julio Bolsonaro está obligado a llevar una tobillera electrónica, y le está prohibido expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros.

Nuevas medidas impuestas el lunes incluyen la restricción del uso de celulares.

Limitado a recibir visitas solo de sus abogados, Moraes le concedió este miércoles permiso para que sus hijos y otros familiares cercanos puedan ir a verlo sin requerir autorización judicial.

Las restricciones a Bolsonaro han sido criticadas de confusas o excesivas por especialistas y por la prensa en Brasil, así como por sus aliados políticos.

En el Congreso, los parlamentarios bolsonaristas protestaron la prisión domiciliaria de su líder, obstaculizando las labores legislativas martes y miércoles.

jc (afp, efe)