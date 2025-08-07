Desarticulan banda “Los Alfas” en Toluca; líderes detenidos y hallan cadáver en un pozo

Autoridades federales, estatales y municipales desarticularon una célula criminal autodenominada “Los Alfas”, vinculada con un grupo delictivo con orígenes en Jalisco y dedicada a diversos delitos de alto impacto en la región del Valle de Toluca.

Durante una serie de operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Dirección de Seguridad Pública de Toluca y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fueron detenidas 27 personas, entre ellas su presunto líder, Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, exelemento de la policía de Michoacán y señalado como generador de violencia en la región.

Desarticulan a Los Alfas (Foto: FGJEM)

Los operativos se desplegaron en los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde operaba esta célula. En uno de los inmuebles cateados se detuvo a Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de “El Alfa”, investigada por encubrimiento, portación de arma prohibida y uso indebido de insignias oficiales. También se aseguraron armas, narcóticos, ropa táctica y vehículos con reporte de robo.

Encuentra pozo con cuerpo sin vida

En Zinacantepec, al interior de una vivienda de la colonia Vista al Nevado, fueron arrestadas 18 personas, entre ellas tres menores de edad, y se hallaron dos víctimas de secuestro. En el patio de ese inmueble fue localizado un pozo con el cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición, identificado como J.E.G., reportado como desaparecido desde el pasado 23 de julio.

Posteriormente, elementos de seguridad detuvieron a “El Alfa” junto a Ángel Luis “N” y Margarito “N”, en posesión de envoltorios con presunta droga.

Policía Estatal Edomex

La FGJEM investiga la posible participación del grupo en homicidios, secuestros, extorsiones y robos de vehículos, principalmente contra comerciantes y bandas rivales. Se presume que buscaban controlar actividades delictivas en el Valle de Toluca.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Judicial. 19 adultos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, mientras que los tres menores de edad fueron canalizados al Centro de Internamiento Quinta del Bosque.