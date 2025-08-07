El Fasher, la ciudad de Sudán que lleva casi un año al borde de la hambruna

Los niños ayudan a preparar la comida en un campo de refugiados de El Fasher.

La ciudad de El Fasher, en el este de Sudán, lleva más de un año sitiada en plena guerra civil. Los combatientes han bloqueado todas las carreteras y alrededor de 300.000 habitantes corren peligro de hambruna.Las advertencias llevan meses llegando. En diciembre pasado, el sistema mundial de monitoreo del hambre, reportó una hambruna en dos campamentos para cientos de miles de personas desplazadas cerca de la ciudad de El Fasher, en el noroeste de Sudán. Ya entonces, el sistema advirtió que la guerra civil en curso en el país podría extender la hambruna a la ciudad para mayo.

La advertencia se ha cumplido. El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte en Sudán, lleva más de un año sitiada y esta semana Naciones Unidas y varias de sus agencias advirtieron que unas 300.000 personas atrapadas allí corren peligro de inanición.

"El PMA [Programa Mundial de Alimentos] no ha podido entregar asistencia alimentaria a El Fasher por carretera durante más de un año, ya que todas las carreteras que conducen allí están bloqueadas", declaró el programa de ayuda de la ONU en un comunicado. "La ciudad está aislada del acceso humanitario, lo que deja a la población restante con pocas opciones más que sobrevivir con los escasos suministros que quedan".

Mucha gente come heno o forraje. Los alimentos disponibles en la ciudad son mucho más caros que en otras partes del país y, por lo tanto, están fuera del alcance de la mayoría de la población. "Lo que realmente necesitamos ahora es que se acuerde una pausa humanitaria para que podamos transportar de forma segura suministros urgentes de alimentos y nutrición a la ciudad", declaró a DW Lenzi Kinzli, portavoz de la sede en Sudán del PMA.

¿Por qué ocurre esto?

La guerra civil sudanesa comenzó a principios de 2023, cuando dos grupos militares rivales —las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)— comenzaron a luchar por el dominio del país.

Las FAS cuentan con unos 200.000 efectivos, están dirigidas por Abdel Fattah Burhan y funcionan de forma similar a un ejército regular. El gobierno de Burhan, con sede en Puerto Sudán, a orillas del Mar Rojo, es reconocido por la ONU como el gobierno de Sudán.

Por otra parte, se estima que las FAR cuentan con entre 70.000 y 100.000 efectivos y están dirigidas por Mohammed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti. Se asemeja más a una fuerza guerrillera y también involucra a las infames milicias Janjaweed, que se hicieron famosas por su brutalidad en Darfur a principios de la década de 2000. Ambos bandos han sido acusados de crímenes de guerra.

El Fasher es actualmente el único centro urbano de toda la región de Darfur que no está controlado por las FAR. Una victoria para ellos allí les permitiría controlar casi todo el oeste de Sudán.

Las milicias alineadas con las Fuerzas Armadas Sudanesas que aún se encuentran en El Fasher impiden una victoria completa de las FAR. Estas milicias, conocidas como las Fuerzas Conjuntas, impiden también una victoria completa de las FAR en Darfur. Su presencia en El Fasher es la razón por la que las FAR asedian la ciudad desde abril de 2024, cavando trincheras y lanzando ataques regulares.

La situación en El Fasher empeoró en abril pasado cuando las FAR atacaron dos campamentos cerca de la ciudad que albergaban a más de 500.000 desplazados. Muchos huyeron a la ciudad o a pueblos cercanos.

El asedio a El Fasher se ha intensificado

A medida que las Fuerzas Conjuntas en El Fasher pierden terreno, las FAR han intensificado su asedio, según Shayna Lewis, asesora principal sobre Sudán del grupo estadounidense PAEMA, que defiende la "prevención y el fin de las atrocidades masivas". "Las Fuerzas de Apoyo Rápido llevan más de un año sitiando la ciudad", declaró a DW en una entrevista televisada. "Pero es especialmente en los últimos meses que han reforzado el bloqueo. No entra ni sale nada. Antes teníamos carretas tiradas por burros que transportaban comida a la ciudad, pero ahora apenas se puede introducir nada ni de contrabando".

Los lugareños afirman que las Fuerzas de Apoyo Rápido están intentando expulsar de la ciudad mediante el hambre a las fuerzas aliadas de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS). También hay informes de que algunas fuerzas dentro de la ciudad a veces retienen a los civiles porque actúan como barrera protectora.

"Nos atacaron; fue agotador", declaró a la prensa esta semana Enaam Mohammed, una mujer sudanesa que huyó de El Fasher a la cercana ciudad de Tawila, a unos 40 kilómetros. Allí han llegado unas 400.000 personas desplazadas desde abril de este año. Enfermedades como el cólera y el sarampión se están propagando por la zona.

"[Nos preguntaron] '¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los hombres?", continuó Mohammed, describiendo su experiencia con las FAR. "Si encuentran a alguien con un teléfono móvil, se lo quitan. Si tienes dinero, te lo quitan. Si tienes un burro fuerte y bueno, te lo quitan". Mohammed dice que también vio a las FAR asesinando gente y violando mujeres. No es la primera acusación en este sentido.

¿Qué se puede hacer?

Actualmente, el conflicto se encuentra en lo que los analistas han descrito como un "punto muerto estratégico". Junto con otros grupos más pequeños, las FAR controlan gran parte del oeste del país y las FAS, el este. A principios de julio, las FAR establecieron su propio gobierno civil, dividiendo de hecho Sudán en dos. No hay un proceso de paz creíble y se están produciendo también intensos combates en otras partes de Sudán.

"Ambas partes ven el conflicto desde una perspectiva de suma cero", escribieron analistas del Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales (ISPI) a principios de este año. "La victoria de un bando depende completamente de la derrota del otro". Según los observadores, ninguna de las partes quiere negociar.

El respaldo extranjero a los diferentes grupos combatientes agrava esta situación. En julio, Estados Unidos pospuso una reunión sobre Sudán que habría reunido a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto. Se cree que los saudíes y los egipcios apoyan a las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y que EAU, a las FAR, aunque todos niegan estar enviando ayuda militar a Sudán. La reunión podría celebrarse en septiembre.

Esta semana, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó al líder de las FAS, Burhan, para solicitar un alto el fuego de una semana que permitiera la entrada de ayuda en El Fasher. Burhan aceptó, pero las FAR aún no lo han hecho.

El impacto de la guerra va mucho más allá de la ciudad sitiada de El Fasher, señaló Kinzli, del PMA. La ONU suele calificar lo que ocurre en Sudán como la mayor crisis humanitaria del mundo. Las agencias de ayuda humanitaria estiman que alrededor de 12 millones de personas, de los 46 millones de habitantes de Sudán, han sido desplazados por el conflicto y que alrededor de 150.000 han muerto. También hay hambruna y enfermedades infecciosas en otras partes del país.

"Necesitamos dos cosas de la comunidad internacional", afirma Kinzli. "Una, por supuesto, es financiación, porque la magnitud de las necesidades en Sudán es altísima: 25 millones de personas sufren hambre aguda, según una estimación moderada. Los recursos disponibles simplemente no alcanzan para satisfacer esa necesidad".

La segunda cosa que las agencias de ayuda humanitaria como el PMA desearían ver es una mayor atención y compromiso con Sudán por parte de la comunidad internacional, protesta. "Principalmente, para ayudar a poner fin a este conflicto reuniendo a todas las partes, pero también para que se unan a nuestros llamamientos por un acceso humanitario sin restricciones", afirma.

"Lo que tiene que pasar en Sudán es que el flujo de ayuda tiene que ser mayor que el de armas", concluye Kinzli.

(lgc/el)