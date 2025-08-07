Israel quiere controlar la Franja de Gaza, pero no anexionarla

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, explicó a Fox News que busca crear un perímetro de seguridad, pero no gobernar ni conservar ese territorio palestino.El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este jueves (07.08.2025) que su país tiene la intención de tomar el control total de la Franja de Gaza, pero no desea gobernar el territorio ni mantener su dominio. Las declaraciones las realizó en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News antes de una reunión del gabinete de seguridad.

"Tenemos la intención", respondió Netanyahu a la pregunta realizada por Fox News sobre la posibilidad de tomar el control de "toda Gaza”. Se espera que el primer ministro israelí solicite en la reunión de gabinete la aprobación para ampliar las operaciones militares, incluyendo zonas densamente pobladas donde se cree que hay rehenes, según medios israelíes.

Ante la pregunta de si dicho control sería como el que tenía Israel "hace 20 años”, Netanyahu respondió: "Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla". El premier añadió que el objetivo es "entregárselo a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y ofreciendo a los gazatíes una buena vida. Eso no es posible con Hamás”.

"Consecuencias catastróficas"

Más temprano, Netanyahu había dicho, en una conferencia de prensa improvisada tras una reunión que mantuvo con el embajador de India en Israel, J. P. Singh, que el plan de su país no es "anexionar la Franja de Gaza”, sino que será un organismo gubernamental, del que no ofreció más detalles, el encargado de controlar el enclave palestino de forma temporal.

El mandatario israelí reiteró que los principales objetivos de su ofensiva en Gaza siguen siendo "la destrucción completa de Hamás y el retorno de todos los rehenes". Las milicias palestinas, consideradas terroristas por la Unión Europea y Estados Unidos, todavía retienen a 50 cautivos, de los que solo una veintena seguirían con vida, según Israel.

Según medios, el plan de Israel incluiría el desplazamiento de un millón de personas desde Ciudad de Gaza a Mawasi, además de la toma de control de los campamentos de refugiados. La ONU advirtió el miércoles que si Israel pone en marcha este plan habrá "consecuencias catastróficas" para la población gazatí.

DZC (AFP, Reuters, EFE)