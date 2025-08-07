Putin y Trump acordaron reunirse en los próximos días, según el Kremlin

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció hoy el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov.Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció este jueves (7.08.2025) el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov

"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos", dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS.

Noticia en desarrollo

CP (efe, afp