Rusia defiende como prioritaria asociación estratégica con India tras sanciones de EE. UU.

El presidente de India, Narendra Modi (izqda.), junto al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una cumbre de los países BRICS. (Archivo).

Rusia defendió hoy como prioritaria la asociación estratégica con la India, objeto de aranceles adicionales de EE. UU. por importar petróleo ruso, durante visita del asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval.Rusia defendió este jueves (7.08.2025) como prioritaria la asociación estratégica con la India, objeto de aranceles adicionales de Estados Unidos por importar petróleo ruso, durante la visita del asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval.

"Rusia y la India están unidos por fuertes lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo. Para nuestro país es prioritario el fortalecimiento de la asociación estratégica, privilegiada y especial con la India", dijo Serguei Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, al reunirse con Doval, según las agencias locales.

Shoigú subrayó que Moscú está decidida a continuar "la cooperación activa con el fin de crear un orden mundial nuevo, más justo y estable, y garantizar el imperio del derecho internacional y la lucha conjunta contra los desafíos y amenazas contemporáneas".

Destacó que la base del diálogo de confianza entre ambos países son los contactos regulares entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi.

"Es importante acordar los plazos para las próximas negociaciones entre nuestros líderes", dijo.

Por su parte, Doval aseguró que Delhi valora en gran medida la cooperación estratégica con Moscú, al tiempo que adelantó que su país espera la visita de Putin este mismo mes.

Putin visitaría India a finales de 2025

El Kremlin no ha confirmado dicha visita, aunque Putin viajará a Asia a principios de septiembre para participar en China en los festejos por el 80 aniversario de la victoria ante Japón en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer, miércoles (6.08.2025) una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25 % a la India en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de ese país -que se multiplicaron desde el comienzo de la guerra en Ucrania-, de manera que el gravamen total a las importaciones indias se eleva al 50 %.

Anteriormente, la Administración Trump ya había impuesto un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de la India, con el objetivo de reducir el déficit comercial bilateral.

El Gobierno de la India calificó inmediatamente de "injustos, injustificados e irracionales" los nuevos aranceles de EE. UU. y advirtió de que "tomará todas las acciones necesarias" para proteger sus intereses.

Rusia ha defendido desde el principio a India y China, que también podría ser objeto de aranceles secundarios, ya que exporta más del 70 % de su crudo a esos dos gigantes.

Los petroleros rusos que transportan el crudo a la India conforman la "flota fantasma" perseguida por Occidente, pero que están cubiertos por las aseguradoras indias, a lo que hay que sumar que la reaseguradora india GIC Re ha creado un consorcio local que ofrece un respaldo soberano de 1.000 millones de dólares para esos cargamentos.

Además, la India se aprovecha de que la Unión Europea prohíbe la importación de petróleo ruso, pero no la compra de productos refinados como diésel, gasolina o combustible de aviación de terceros países.

CP (efe, rtr)