Saca arma, apunta y balea a su cuate en funeral de otro amigo

Un velorio terminó en tragedia cuando un integrante de un grupo criminal disparó por accidente contra uno de sus propios compañeros, durante el funeral de un presunto sicario ejecutado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La información del periodista Carlos Jiménez muestran los actos que realizó Marco González, quien alardeó en pleno funeral sobre cómo iba a matar a los asesinos de su amigo, y él terminó por matar a otro de sus cuates.

Jugaba con un arma en pleno velorio

Marco González, alias “La Rana”, acudió al velorio de su amigo apodado “El Chaka”, presunto miembro de la célula criminal Los 3AD que opera en Álvaro Obregón. El evento se realizaba en una funeraria ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En un video captado por cámaras de seguridad, y dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez, se observa a más de 10 hombres reunidos junto al féretro. Entre ellos, destaca un sujeto vestido completamente de blanco con gorra, identificado como “La Rana”.

En medio del funeral, González sacó una pistola y comenzó a apuntar hacia sus propios compañeros, supuestamente en tono de amenaza contra quienes mataron a su amigo. En medio de la tensión, el arma se disparó de manera repentina.

El tiro fue directo y fatal

El proyectil impactó de lleno a uno de los asistentes: un hombre con pantalón negro y chamarra clara, quien cayó al suelo herido ante la mirada atónita de los presentes.

El agresor, lejos de auxiliarlo, salió huyendo del lugar, lo cual también quedó grabado en video. Se le ve descendiendo rápidamente por las escaleras de la funeraria tras el disparo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Zona Poniente lograron detener a Marco González poco después del hecho.