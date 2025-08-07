Shohei Ohtani llega a los 1.000 hits en las Grandes Ligas

El astro de los Dodgers, de 31 años, es el tercer pelotero japonés en lograr la proeza, después de Ichiro Suzuki (3.089) e Hideki Matsui (1.253).El japonés Shohei Ohtani, el gran ícono actual del béisbol, conectó el miércoles (06.08.2025) el hit número 1.000 de su carrera con un espectacular jonrón en la derrota de los Dodgers de Los Ángeles 5x3 ante los Cardenales de San Luis.

El astro de los Dodgers, de 31 años, es el tercer pelotero nacido en Japón que alcanza el millar de imparables en las Grandes Ligas, después de Ichiro Suzuki (3.089) e Hideki Matsui (1.253).

Ohtani, que jugó seis temporadas en los Angelinos (2018-2023) y cumple su segunda con los Dodgers, alcanzó la marca en una calurosa tarde californiana en la que desplegó su talento único.

El japonés comenzó su actuación en el Dodger Stadium con su rol de lanzador, en su octava apertura de la campaña para los vigentes campeones de la Serie Mundial.

Por primera vez permaneció cuatro entradas completas sobre el montículo, en las que ponchó a ocho rivales.

Ohtani se retiró de la lomita tras permitir dos hits y una carrera de Jordan Walker con la que los visitantes inauguraron la pizarra en la parte alta de la tercera entrada.

Con esta sólida actuación ahuyentó las dudas generadas en su anterior apertura, que terminó antes de tiempo por molestias en la cadera.

