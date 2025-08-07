United Airlines suspende temporalmente sus vuelos en aeropuertos de Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este miércoles una orden de detención en tierra para los vuelos de United Airlines en varios aeropuertos de Estados Unidos, debido a una interrupción tecnológica que ha afectado las operaciones de la aerolínea.

La propia compañía confirmó la suspensión temporal de sus vuelos internacionales y advirtió que se esperan retrasos adicionales durante la noche.

“Debido a un problema tecnológico, estamos reteniendo los vuelos principales de United en sus aeropuertos de salida”, informó la aerolínea en un comunicado.

Un avión de United Airlines en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston (AP Foto/David J. Phillip) (David J. Phillip/AP)

Falla sin solución inmediata

Informes del Aeropuerto Internacional Newark Liberty confirman que United Airlines está experimentando una interrupción del sistema a nivel nacional, lo que impide el despegue de aviones. Numerosas aeronaves están varadas en la pista y los vuelos que llegan no pueden acceder a las puertas disponibles.

United Airlines señaló que sus equipos técnicos ya están trabajando para resolver la falla lo antes posible, aunque no detalló la naturaleza del problema ni ofreció una estimación de cuándo se normalizarán las operaciones.

La FAA, por su parte, reiteró que la suspensión de vuelos aplica exclusivamente a United y se mantendrá hasta nuevo aviso.

El incidente ha generado afectaciones a miles de pasajeros en distintas terminales aéreas del país, en medio de una temporada alta de vuelos domésticos e internacionales.