Von der Leyen reitera “apoyo pleno” a Ucrania tras conversar con Zelenski

La presidenta de la Comisión Europea ratificó la determinación de Bruselas de trabajar activamente “para garantizar una paz justa y duradera” una vez que se acabe la agresión rusa.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló este jueves (07.08.2025) con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre los "acontecimientos de los últimos días", en los que el líder ucraniano ha conversado con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y sobre los próximos pasos en el camino a un acuerdo negociado para la paz tras la agresión rusa.

En un mensaje en redes sociales, Von der Leyen compartió que ambos hablaron también de lo que está por venir en la negociación de la entrada de Ucrania en la Unión Europea y la reconstrucción de este país tras la invasión rusa. "La posición de Europa es clara. Apoyamos plenamente a Ucrania. Seguiremos desempeñando un papel activo para garantizar una paz justa y duradera", concluyó.

La Unión Europea valoró este jueves "cualquier presión para garantizar que Rusia esté en la mesa de negociaciones" de paz con Ucrania, ante una posible reunión entre Zelenski, Trump y el líder ruso, Vladimir Putin. "Nadie quiere más la paz que Ucrania y la UE. Está muy claro que a Rusia no le interesa ninguna paz como tal porque lo hemos visto en sus acciones, no en sus palabras”, dijo la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).

El papel de Europa

Zelenski, por su parte, defendió el papel de Europa en un eventual proceso de paz. "La guerra tiene lugar en Europa y Ucrania es parte integral de Europa, de hecho estamos en negociaciones para ingresar a la Unión Europea. Por lo tanto, Europa debe participar en el proceso”, escribió el mandatario en su cuenta de X (Twitter). Asimismo, señaló que cualquier acuerdo que se alcance debe derivar en una "paz digna”.

El presidente de Ucrania también tuvo una reunión con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, en la que ambos "elogiaron los esfuerzos de mediación" de Donald Trump. Más tarde conversó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Coordinamos nuestras posiciones y también consideramos necesario que Europa adopte una posición común”, aseguró Zelenski.

DZC (EFE, Reuters)