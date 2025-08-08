¡Ahorra unos pesos! Así están los precios de la gasolina en CDMX este jueves 7 de agosto

Los costos del combustible continúan siendo elevados a pesar de la reducción en los valores internacionales del petróleo

Nacional Gasolinero dio a conocer este jueves 7 de agosto los precios de la gasolina en México, en los que se observa que el costo promedio de la Magna es de 23.60 pesos por litro, mientras que el de la gasolina Premium es de 25.65 pesos por litro y el valor promedio del Diésel es de 26.30 pesos por litro.

Los precios más baratos del país este jueves 7

La gasolina más barata se vende en Saltillo (Coahuila) a 22.69 pesos por litro; Ensenada (Baja California) a 21.47 por litro; Chihuahua (Chihuahua) a 22.88 por litro; León (Guanajuato) a 22.66 por litro; Cuauhtémoc (CDMX) a 22.59 por litro; Campeche (Campeche) a 23.49 por litro; y La Paz (Baja California Sur) a 22.59 por litro.

Precio de la Magna, Premium y Diésel en CDMX

En el caso de la Ciudad de México (CDMX), para este jueves 7 el precio promedio de la gasolina Magna en la capital mexicana es de 23.76 pesos por litro, mientras que el de la gasolina Premium es de 25.75 pesos por litro; el Diésel se encuentra en 25.89 pesos por litro.

La gasolina Magna más barata se vende en la gasolinera ubicada en Venustiano Carranza en Avenida del Peñon no. 30 a 22.19 por litro; por el contrario, la más cara se vende en la gasolinera ubicada en Venustiano Carranza en Avenida Rio Consulado no. 2011 a 23.99 pesos por litro.

En el caso de la gasolina Premium, la más barata se vende en la gasolinera ubicada en Venustiano Carranza en Calzada Pena y Pena no. 86 a 23.59 pesos por litro. La más cara se vende en la gasolinera en Iztacalco en Calzada Ignacio Zaragoza no. 1084 a 27.19 por litro.

Y la gasolina Diésel más barato se vende en la gasolinera ubicada en Gustavo A. Madero en Avenida Juventino Rosas no. 27 a 22.52 pesos por litro; mientras que el más caro se encuentra en Gustavo A. Madero en Avenida 3-a no. 142 en 27.09 por litro.

¿Cómo y dónde denunciar precios elevados?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda que los consumidores pueden denunciar a las gasolineras que vendan gasolina a precios superiores a los establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Para denunciar, los consumidores pueden ingresar a la página web de la Profeco (https://www.gob.mx/profeco) o llamar al número 55 55 68 87 22.

Los precios de la gasolina en México continúan siendo elevados, a pesar de la reducción en los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, estos no pueden ser más altos.