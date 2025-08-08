¡Alerta Sísmica llegará a tu celular! Entérate cuándo, a qué hora y qué mensaje recibirás

Alerta Sísmica llegará a tu celular; cuándo, a qué hora y qué mensaje recibirás en tu teléfono

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México anunció que, por primera vez, la Alerta Sísmica sonará directamente en los celulares de millones de mexicanos como parte del Segundo Simulacro Nacional de 2025.

Esta activación se realizará a través de la Prueba Nacional de Alertamiento por telefonía celular, un nuevo sistema que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el país.

¿Cuándo y a qué hora llegará la Alerta Sísmica a tu celular?

El Segundo Simulacro Nacional de 2025 está programado para el viernes 19 de septiembre de 2025, fecha simbólica en la memoria colectiva del país debido a los terremotos de 1985 y 2017.

La alerta sonará en punto de las 12:00 horas del día (hora del centro de México), en una acción coordinada a nivel nacional, según informó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

¿Qué mensaje recibirás en tu teléfono por la Alerta Sísmica?

De acuerdo con la CNPC, los celulares activos en México —más de 80 millones— recibirán un mensaje de texto, sin necesidad de registrarse, tener saldo o conexión a internet. El contenido del mensaje será el siguiente:

“ Esto es un Simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema de Alertas del Gobierno de México. Esto es un SIMULACRO ”.

La CNPC aclara que no se trata de una emergencia real, sino de una prueba del sistema de alertamiento temprano, diseñada para que los ciudadanos se familiaricen con este tipo de notificaciones y actúen correctamente en caso de un sismo real.

Las autoridades piden a la población no alarmarse al recibir la Alerta Sísmica en sus teléfonos celulares, sino aprovechar la oportunidad para practicar su plan de evacuación, identificar zonas de seguridad y promover la cultura de la prevención en escuelas, oficinas y hogares.