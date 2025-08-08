Así grabaron el violento asalto contra exsecretario de salud y su esposa

El exsecretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, fue víctima de un violento asalto la mañana del 5 de agosto, cuando se encontraba dentro de su vehículo acompañado de su esposa, afuera de su consultorio particular, en el sector Las Quintas de Culiacán.

El ataque fue captado por una cámara de videovigilancia y el video ya circula en redes sociales, además de que Efrén publicó un mensaje en redes sociales para informar lo sucedido.

Le cerraron el paso y los bajaron a punta de pistola

En las imágenes se observa el momento en que un vehículo blanco tipo sedán intercepta la camioneta del exfuncionario. Dos sujetos descienden rápidamente desde los asientos traseros y se dirigen directamente hacia la unidad del doctor Encinas.

Sin oponer resistencia, tanto él como su esposa fueron obligados a descender del vehículo, mientras los delincuentes tomaban el control de la camioneta Mitsubishi Montero Sport blanca, modelo 2021, y huían del lugar.

El exsecretario solo se quedó observando las maniobras de los agresores, quienes escaparon junto con el auto en el que llegaron, sin que nadie pudiera detenerlos.

El exsecretario confirmó el asalto

A través de un mensaje en redes sociales, Efrén Encinas confirmó el robo y aclaró que tanto él como su esposa se encuentran en buen estado físico.

“En estricto apego a la legalidad ya presenté las denuncias correspondientes”, escribió, agradeciendo también las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido.

Hasta el momento, la camioneta robada no ha sido localizada y la Fiscalía de Sinaloa continúa con las investigaciones para dar con los responsables del ataque.