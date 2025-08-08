¿Las cervecerías al aire libre son típicas de Baviera?

Cómo son las cervecerías al aire libre en Bavaria, cómo los jóvenes europeos viven sus relaciones de pareja y consejos para visitar Lisboa.¿Qué representa una cervecería al aire libre para los bávaros y cómo son? Les explicamos en que consiste el auténtico Biergarten bávaro.

Gorizia y Nova Gorica, capitales europeas de la cultura

Las ciudades italiana Gorizia y la eslovena Nova Gorica estuvieron separadas durante la Guerra Fría. En 2025 son capitales europeas de la cultura.

Qué sigue a la primera cita

¿Cómo evolucionan las relaciones de pareja? Hemos preguntado a jóvenes europeos cuándo dan el siguiente paso en una relación.

Destino Lisboa: ¿es tan hermosa como en las redes sociales?

En las redes sociales, los destinos turísticos suelen parecer maravillosos. Pero, ¿son así en realidad? Por ejemplo, ¿cómo es Lisboa? Lo hemos averiguado.

Queso de cueva de Cabrales: una especialidad española

En Asturias, en el norte de España, el queso de Cabrales es una seña de identidad. Se elabora de forma artesanal y se cura en las cuevas de montaña.

