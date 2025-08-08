¡Cayeron! Detienen a ‘Cabo 13′ y ‘El Chila’, operadores del Cártel del Pacífico en Tijuana

En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, fueron detenidos cinco presuntos integrantes del Cártel del Pacífico durante dos cateos realizados en distintas colonias de Tijuana, Baja California.

Los detenidos fueron identificados como Alfonso Villa Briones, alias “Cabo13”; Juan David Ramírez Saldaña; Lizeth Ramírez Flores; Arturo Isaí Delgadillo Escutia, alias “El Chila”; y Rosa María García Flores, presuntos miembros del Cártel del Pacífico.

Miembros del Cártel del Pacítico atrapados en cateos simultáneos

Las acciones estuvieron coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades locales.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, asi como de una estrategia de combate a los generadores de violencia que afectan a la sociedad, se identificaron dos domicilios utilizados por integrantes del Cártel del Pacífico, ubicados en las colonias Hacienda los Laureles y Las Américas.

Tras recabar datos de prueba, un Juez de Control autorizó las órdenes de cateo, que fueron ejecutadas de manera simultánea.

En el primer cateo, realizado en la Calle Hacienda San Bruno en Hacienda los Laureles, fue detenido un hombre y una mujer. En el lugar se aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa con marihuana.

En la segunda acción, en Privada El Aguacaliente, colonia Las Américas, fueron detenidas tres personas. Ahí se aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

A todos los detenidos del Cártel del Pacífico se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), quien definirá su situación jurídica. Los inmuebles quedaron asegurados y bajo custodia de las autoridades.