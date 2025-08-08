Cayó tras 27 años prófugo: Detienen en EE. UU. a operador del Cártel de Sinaloa

Operaba como pieza clave en el lavado de dinero y la logística de droga durante más de 20 años

Un importante operador del Cártel de Sinaloa fue detenido en Estados Unidos, tras más de dos décadas prófugo. Se trata de Jaime René Huereca Casavantes, alias Carlos Miramontes, quien fue capturado en el puerto de entrada de El Paso, Texas. Las fotos de la detención se difundieron en X.

El operativo se realizó el pasado 1 de agosto gracias a una operación conjunta encabezada por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Seguridad Diplomática.

Operador del CJNG y prófugo desde 1997

“Un peligroso líder del Cártel de Sinaloa acaba de ser capturado en la frontera sur después de dos décadas de dirigir operaciones de drogas y dinero para bandas transnacionales”, expresó Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos.

Huereca Casavantes había escapado de una prisión estadounidense en 1997 y desde entonces se refugió en México, donde operó como presunto traficante de drogas y lavador de dinero para el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del narcotráfico.

“Huereca escapó de una prisión estadounidense en 1997 y huyó a México, donde pasó más de dos décadas orquestando el narcotráfico a gran escala y blanqueando dinero para el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales transnacionales”, detallaron las autoridades.

De acuerdo con el portal KFOX14, fue detenido por autoridades mexicanas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y posteriormente entregado a las autoridades de EE. UU. en el Puente Internacional Lerdo-Stanton.

La operación fue parte de una estrategia impulsada tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que clasificó a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

Esto permitió al Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) aplicar técnicas de contraterrorismo en el combate al narcotráfico. La captura representa un golpe importante a las operaciones del cártel y refuerza la cooperación entre ambos países.