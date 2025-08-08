Condena a planes de Israel de "tomar el control" de Ciudad de Gaza

La ciudad de Gaza ha sido objeto de intensos ataques israelíes durante 22 meses, pero desde hace tiempo se considera una región peligrosa para los soldados israelíes sobre el terreno.

La decisión de Israel de tomar el control de la ciudad densamente poblada se produjo a pesar de la oposición de las familias de los rehenes restantes y generó críticas internacionales. DW resume las últimas noticias.Lo que hay que saber

El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , para expandir las operaciones militares en la Ciudad de Gaza, donde vive la mitad de la población del enclave.

Las familias de los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos en Gaza se han opuesto al plan.

La comunidad internacional ha reaccionado de manera contundente en contra de los planes de Netanyahu. La ONU ha pedido detener de manera inmediata el plan de ocupar Gaza. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado a Israel a reconsiderar la decisión, afirmando que "solo traerá más derramamiento de sangre".

El canciller de Alemania,Friedrich Merz, anunció la suspensión de entrega de equipos militares a Israel que puedan ser usados en Gaza, en una decisión sin precedentes.

A continuación, un resumen de los últimos acontecimientos sobre la situación en Medio Oriente, este viernes 8 de agosto.

Alemania suspende exportación de armas a Israel para Gaza

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, anunció este viernes (8.08.2025) que su Gobierno suspenderá hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza, después de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobase el jueves un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza.

Merz afirmó en un comunicado que este plan no permiten comprender cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

"En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza", destacó Merz, en lo que es una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán. (cp/ efe, dpa).Condena a planes de Israel de "tomar el control" de Ciudad de Gaza