Cortes de agua en la CDMX: ¿Tu colonia está en la lista?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó sobre cortes temporales en el suministro de agua en distintas alcaldías de la Ciudad de México, debido a labores de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica.

Colonias afectadas y fechas de restablecimiento

En la alcaldía Iztacalco, la colonia Bramadero Ramos Millán presenta afectaciones por trabajos en el pozo Tlacotal. SEGIAGUA aseguró que el suministro se restablecerá este miércoles a las 16:00 horas, ya que el equipo técnico realiza las maniobras finales.

En Xochimilco, el pozo Bosques Residencial del Sur fue suspendido para dar mantenimiento al equipo de bombeo, lo que ha generado baja presión en la colonia del mismo nombre. El restablecimiento está programado para el viernes 8 de agosto a las 10:30 horas.

Mientras tanto, en Milpa Alta, el rebombeo de Santa Ana Tlacotenco fue interrumpido el pasado martes 5 de agosto a causa de una falla eléctrica. Aunque se espera que el servicio regrese este jueves 7 de agosto, la hora exacta aún no ha sido confirmada.

Consulta en línea y recomendaciones

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía consultar el portal “Agua en tu colonia”, disponible para celular y computadora, donde es posible verificar el estatus del suministro en cada colonia e incluso reportar afectaciones directamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

SEGIAGUA reiteró que estos trabajos buscan mejorar la red hidráulica a largo plazo, aunque implican afectaciones temporales. Asimismo, llamó a la población a hacer un uso racional del agua durante los cortes, evitar desperdicios y seguir las recomendaciones para un consumo eficiente.