Diputada ‘Dato Protegido’ responde a señalamientos por joyas y relojes: “No pasan de mil pesos”

Diana Karina Barreras, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), respondió públicamente a los señalamientos sobre presunto enriquecimiento ilícito y posesión de artículos de lujo, que han circulado recientemente en redes sociales y medios.

Conocida ya en redes como “Dato protegido”, Barreras aseguró que las acusaciones en su contra tienen como objetivo desprestigiar a la Cuarta Transformación (4T). A través de un video difundido en sus plataformas, calificó los señalamientos como “falsos” y “fuera de contexto”.

“Se me ha acusado con falsedad e información fuera de contexto, y hoy quiero desmentir y aclarar lo siguiente”, declaró la legisladora en un video publicado en las redes sociales.

Dato Protegido

Colección de relojes y joyas

Durante el video, mostró algunas de las prendas, joyas y relojes que han sido señalados como ostentosos y de alto valor económico. Aseguró que ninguno de estos artículos supera los mil pesos, y negó que correspondan a marcas de lujo como se ha difundido.

Sobre su colección de relojes, afirmó tener solo dos, los cuales dijo tener “debidamente declarados” en su patrimonio. “No son los modelos ni tienen el valor que se ha querido difundir”, puntualizó.

Ofrece disculpas a la militancia

En cuanto a las críticas por presunto nepotismo relacionadas con su hermana, trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Barreras defendió que su familiar lleva más de dos décadas en la empresa:

“Cuál nepotismo. También se refieren a cosas y hechos de hace siete, 12 o 15 o más años, cuando ni siquiera era diputada”, agregó.

La diputada sonorense subrayó que cree en ejercer el poder con humildad y acusó una campaña para dañar su imagen:

“Soy una mujer convencida de que el poder se ejerce con humildad. Hay intereses detrás de esta campaña que busca manchar a una mujer por el simple hecho de alzar la voz, trabajar con firmeza y no dejarse doblegar”, afirmó.

Finalmente, ofreció disculpas a la militancia y a los ciudadanos que pudieron sentirse decepcionados por las versiones difundidas:

“A las personas del movimiento, a los ciudadanos de buena fe, les ofrezco una disculpa si esta campaña de desinformación les causó molestia, desconcierto o decepción. Mi compromiso está intacto”, concluyó.