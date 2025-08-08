En horas pico es complicado encontrar una bicicleta disponible, ya registra más de 25 mil usos diarios en la CDMX

Ecobici opera al doble del plan original, es la preferida por estudiantes y Godínez

Los estudiantes y Godínez han optados por moverse a través del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública (Ecobici) en las horas pico que acechan a la Ciudad de México, sobre todo en zonas densamente laborales, como lo es Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, en donde hay varios corporativos.

Y es que con más de 9 mil 300 bicicletas y 689 cicloestaciones, Ecobici registra sus periodos de mayor actividad de 07:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, siendo una importante alternativa de viaje durante los picos de movilidad laboral, estudiantil y recreativa en la capital, lo que ayuda a los usuarios a llegar más rápido a sus destinos.

El 67 % de usuarios de Ecobici utilizan la bici para llegar al trabajo o a centros de estudio Ecobici CDMX

En dichos horarios, Ecobici puede llegar a registrar más de 25 mil usos diarios, con una mayor cantidad de viajes iniciados en estaciones que se localizan en zonas como:

Buenavista

Chapultepec

Sevilla

Insurgentes

Juárez

Mientras la mayor cantidad de viajes concluidos se concentran en las colonias:

San Cosme

Patriotismo

Buenavista

Ecobici afirmó que la correcta operación del servicio y su elección por parte de los usuarios –en especial trabajadores y estudiantes– durante las horas pico no sería posible sin un balanceo estratégico, actividad que permite redistribuir bicicletas entre cicloestaciones llenas o vacías, con lo que se garantiza el servicio continuo. Esta acción es realizada mediante un monitoreo en tiempo real, obteniendo así una disponibilidad del 94% del sistema.

actualmente el tiempo promedio por viaje en Ecobici es de 17 minutos Ecobici CDMX

Aunque Ecobici recibe la confianza y aceptación de diferentes estratos sociales, el 67% de los usuarios activos utilizan la bici para llegar al trabajo o a centros de estudio. Además, de forma general el tiempo promedio por viaje es de 17 minutos, con una mayor demanda de uso los días martes y jueves.

Ecobici realiza más viajes de lo esperado

Aunque la media esperada en sistemas de bicicleta compartida similares es de 4 a 5 viajes por bici, Ecobici registra entre 9 y 10 trayectos diarios por unidad. Este alto uso no solo refleja su éxito en la Ciudad de México, sino también es muestra de los grandes esfuerzos por ofrecer un mantenimiento constante.

Ecobici opera al doble del plan original, es la preferida por estudiantes y Godínez Ecobici CDMX

​​De igual forma, los trayectos reflejan el cambio cultural hacia una movilidad más sustentable en la ciudad, con un sistema de transporte que, de 2022 a la fecha, ha permitido evitar un estimado de 3 mil 200 toneladas de contaminantes de CO₂, lo que equivale a plantar más de 157 mil árboles urbanos.

El análisis de las horas pico no solo revela patrones de uso, también demuestra que la bicicleta compartida es parte esencial del ecosistema de movilidad capitalino. Su crecimiento ha sido clave para descongestionar otros modos de transporte, mejorar la calidad del aire y fomentar una cultura ciclista activa y responsable.