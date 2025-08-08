EE.UU. cancela visa al alcalde de Nogales; se suma a lista de políticos mexicanos sancionados

El gobierno de Estados Unidos canceló la visa del presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim Nogales, confirmó una funcionaria del servicio de inmigración estadounidense.

“Al presidente municipal de Nogales se le canceló su visa”, declaró la funcionaria, quien pidió anonimato y se negó a proporcionar detalles adicionales por tratarse de un “asunto de privacidad”.

La medida se da semanas después de que el alcalde, militante de Morena y reelecto en los comicios de 2024, causara polémica al declarar en una entrevista con Fox News que “Estados Unidos está limpiando la casa”, en referencia a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el gobierno de Donald Trump.

Las declaraciones fueron fuertemente criticadas por defensores de derechos humanos, quienes las consideraron una validación de las deportaciones violentas contra migrantes.

La revocación de la visa de Gim Nogales ocurre en un contexto de endurecimiento de políticas estadounidenses hacia servidores públicos mexicanos.

El pasado 10 de julio, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, también informaron que sus visas de no inmigrante fueron revocadas por el Departamento de Estado, sin que existan cargos formales en su contra.

Dice tener la conciencia en paz

El presidente municipal de Nogales aseguró mantenerse tranquilo y con la “conciencia en paz”, pues no fue señalado por una conducta indebida.

“Hoy quiero hablarte sobre mi situación que se ha dado en torno a mi visa. Efectivamente el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida al respecto de mi situación migratoria. Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido”, dijo en un video subida en su cuenta de X.

Asimismo, rechazó que este hecho se trate de un escándalo, sino de un proceso administrativo que, según sus propias palabras, está enfrentando con responsabilidad y con respeto.

¿Cuáles son los motivos para cancelar la visa americana?

El documento que permite la entrada a Estados Unidos puede ser revocado por acciones tales como: si al viajar a territorio estadunidense se llevan armas, explosivos o drogas; no se declaran sumas de dinero mayores a 10 mil dólares o se nombra estadunidense sin serlo.

También puede cancelarse si se presta a otra persona para ingresar a Estados Unidos, o si se usa con fines de lucro, como trabajar o comprar mercancía para revenderla en México.