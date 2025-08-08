El líder de la oposición israelí afirma que la decisión sobre Gaza es "un desastre"

Yair Lapid, líder de la oposición en Israel, afirmó que la decisión del Gobierno de Netanyahu de ocupar Ciudad de Gaza "es un desastre que conducirá a muchos más desastres".El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó este viernes (8.08.2025) que la decisión del Gobierno de Israel de avanzar su ofensiva en Gaza y ocupar Ciudad de Gaza, una ciudad norteña de un millón de habitantes, "es un desastre que conducirá a muchos más desastres".

Lapid afirma en su cuenta de X que la decisión del Ejecutivo israelí está "en completa contradicción con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad" y que no tiene en cuenta "el desgaste y el agotamiento de las fuerzas combatientes".

El líder de la oposición opina que los dos ministros ultranacionalistas y colonos israelíes -el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir- han arrastrado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a una decisión que "llevará meses" y "conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados".

Además, asegura que este plan "costará a los contribuyentes israelíes decenas de miles de millones y conducirá a un colapso político".

Israel quedará "atrapado en un territorio sin objetivo"

"Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce", asegura.

La organización radical islamista Hamás -calificada como terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, que gobierna aún en parte la Franja de Gaza- perpetró un ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre de 2023, asesinando a más de 1.250 personas y capturando a 250 rehenes. Tras ese ataque, Israel lanzó un operativo militar contra Hamás en la Franja de Gaza en el que hasta el momento han muerto cerca de 60.000 personas, según cifras de las autoridades locales del enclave.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, que acoge a un millón de personas.

En declaraciones a la cadena Fox, anteriores a la reunión del gabinete, Netanyahu afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un "perímetro de seguridad" y entregarla a "fuerzas árabes que la gobiernen" sin amenazar a Israel y sin Hamás.

Las fuerzas armadas se han mostrado reacias a este plan, ya que supondrá operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes (de los cuales 20 aún viven y han muerto 30) por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1º de septiembre de 2024.

CP (efe, dpa)