Ciudad

Estas líneas del Metro CDMX están fallando hoy: alta afluencia y retrasos

El STC tiene problemas de saturación de pasajeros y retrasos en varias de sus líneas

Saturación de pasajeros en Línea 2
Saturación de pasajeros en Línea 2 (@jaaguilarguzman)
Por Daniel Soto

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha registrado múltiples reportes de usuarios por retrasos en el avance de los trenes, especialmente en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

La lentitud en el servicio ha generado saturación en varias estaciones, donde los usuarios señalan que los trenes se detienen por largos periodos o hacen “base”, lo que agrava aún más la aglomeración en esta línea Verde.

Avance del Metro CDMX:

Línea 1: Saturación de trenes, pero no se reportan averías.

  • Tiempo de espera de 7 minutos
  • Alta demanda en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías, Pino Suárez.

Línea 2: Reportan retrasos de hasta 10 minutos: “Está detenida”, dicen usuarios

  • Tiempo de espera de 10 minutos
  • La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.

Línea 3: Avance lento y con detenciones en las estaciones de los trenes.

  • Tiempo de espera de 8 minutos
  • Estaciones con alta demanda: Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata.

Línea 4: Baja demanda y sin averías.

  • Tiempo de espera de 6 minutos

Línea 5: Alta demanda desde Pantitlán, y no se reportan averías.

  • Tiempo de espera de 7 minutos

Línea 6: Baja demanda, pero lento avance de trenes.

  • Tiempo de espera de 7 minutos

Línea 7: Buen avance de trenes pero saturación en varias estaciones.

  • Tiempo de espera de 7 minutos.

Línea 8: No se reportan averías pero sí lento avance de trenes.

  • Tiempo de espera 7 minutos

Línea 9: Buen avance de las unidades, y no hay reportes de averías

  • Tiempo de espera de 7 minutos.

Línea 12: Buen avance de trenes, pero con alta demanda.

  • Tiempo de espera de 7 minutos

Línea A: Saturación de pasajeros, y lento avance de trenes.

  • Saturación en La Paz, Acatitla, Pantitlán y Tepalcates
  • Tiempo de espera de 7 minutos

Línea B: Retrasos en el avance de trenes sin que se reporten averías.

  • Tiempo de espera de 7 minutos
DV Player placeholder

Tags

Lo Último