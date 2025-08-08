Este es el costo real del hotel en Japón donde presuntamente se hospedó Andy López Beltrán

La carta publicada por el hijo del presidente menciona un costo por habitación que no concuerda con los montos disponibles en las páginas oficiales del hotel.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, emitió un comunicado asegurando que cubrió de su propio bolsillo su estancia en Tokio y que pagó tan solo 7 500 pesos mexicanos por noche, con desayuno incluido, en un hotel que describió como “no lujoso”.

En esa misma misiva mencionó que no se hospedó en hoteles de altos costos ni utilizó medios de transporte extravagantes. El lugar al que hace referencia es el emblemático The Okura Tokyo, un hotel de gran prestigio que combina estética japonesa tradicional con lujo contemporáneo.

¿Cuánto cuesta una habitación del Hotel Okura?

Reabierto en 2019 tras una reconstrucción millonaria, el complejo cuenta con dos torres: la Prestige Tower, de estilo moderno, y la Heritage Wing, de ambientación clásica japonesa

Sin embargo, los precios publicados en diversos portales muestran una realidad muy distinta a la planteada en el comunicado. HotelsCombined menciona un promedio de USD 747 por noche como una buena oferta para este hotel (más de 15 000 MXN).

Otros buscadores como LHW indican que las habitaciones Heritage con vista rondaban los USD 930 en mayo de 2025 (cerca de 19 000 MXN) .

En resumen, las tarifas más accesibles registradas duplican —e incluso triplican— la cifra citada por López Beltrán en su carta. Según la evidencia, el monto de 7 500 pesos por noche no concuerda con los precios reales del The Okura Tokyo.

En su comunicado, emitido el 5 de agosto, López Beltrán enfatizó que se trató de un viaje personal, con recursos propios, realizado en vuelo comercial, y acusó que los señalamientos en su contra eran parte de una campaña de linchamiento político, que calificó de “clasista”, dirigida por adversarios ideológicos.

Además de este caso, otros funcionarios ligados al movimiento están siendo expuestos por su estilo de vida lujo, en contraste con el ideal de austeridad.