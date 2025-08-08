Ex de tatuadora apuñala a quien se quería tatuar tras confundirlo con el nuevo novio

Va a tatuarse y el ex de la tatuadora lo confunde con su amante: lo apuñala y desata una tragedia. Imagen referencial

Un joven de 27 años fue agredido con un cuchillo mientras se disponía a realizarse un tatuaje en la provincia de Chubut, Argentina. El incidente se produjo la noche del lunes 4 de agosto, cuando el exnovio de la tatuadora irrumpió en el lugar, atacándolo violentamente bajo la errónea creencia de que él era la nueva pareja de su ex.

Ataque repentino dentro del estudio

Alrededor de las 22:40, el atacante entró inesperadamente al edificio donde la artista estaba trabajando. Sin decir una sola palabra, empezó a proferir insultos al cliente y posteriormente lo agredió físicamente. Acto seguido, sacó un objeto con filo y le asestó varias cuchilladas en la pierna izquierda, mientras la tatuadora intentaba intervenir para detenerlo.

La persona afectada, que no tenía un conocimiento previo de la mujer, únicamente había ido a hacerse un tatuaje. Durante la agresión, la especialista apenas comenzaba a preparar el equipo estéril necesario para llevar a cabo el procedimiento.

Robo y huida del agresor

Después de herir al chico, el agresor se dio a la fuga y, en su huida, se apropió de la bicicleta del joven, la cual utilizó para llegar al establecimiento.

El muchacho consiguió llegar a una casa próxima, desde allí solicitó auxilio. Los residentes contactaron rápidamente a la policía, mientras que paramédicos le brindaron atención para contener el sangrado en su pierna.

Investigación preliminar

La autoridad policial de la localidad recogió el testimonio de la víctima y comenzó a investigar el incidente. Inicialmente, el suceso se clasificó como un robo con agravantes, ya que se utilizó un cuchillo en el ataque. Hasta ahora, no está verificado si el atacante ha sido capturado.

El Ministerio Público sigue adelante con las investigaciones para aclarar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades penales.