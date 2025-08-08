Exguerrilleros de Kosovo protestan contra tribunal de guerra

Una corte especial se está preparando para juzgar a decenas de policías y militares serbios por la masacre de 370 civiles.Miles de veteranos de guerra de Kosovo se manifestaron el jueves (07.08.2025) contra el tribunal de crímenes de guerra en La Haya, al que acusaron de "distorsionar la historia" por el enjuiciamiento de antiguos líderes guerrilleros.

Coreando el nombre del Ejército de Liberación de Kosovo (EKL) y ondeando banderas con los símbolos de los guerrilleros de etnia albanesa, los manifestantes llenaron una plaza céntrica de Pristina y las calles alrededor de la sede del Gobierno.

El tribunal especial "es parcial" y está distorsionando la historia", declaró ante la multitud Hysni Gucati, presidente de la organización de veteranos.

Varias figuras militares, entre ellas el expresidente de Kosovo Hashim Thaci, están siendo procesadas por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante y después de la guerra de Kosovo (1998-1999) entre guerrilleros de etnia albanesa y fuerzas serbias.

El conflicto, que terminó después de que una campaña aérea de la OTAN expulsara al ejército y la policía serbios del territorio, dejó alrededor de 13.000 muertos, en su mayoría civiles de etnia albanesa.

Los tribunales de Kosovo han juzgado crímenes de guerra cometidos por albaneses y serbios en el pasado, pero se creó un tribunal especial en La Haya debido a la dificultad de conseguir testigos para los juicios contra destacados líderes del ELK en su país.

Un tribunal de Pristina se está preparando para juzgar a decenas de policías y militares serbios por una de las peores masacres de la guerra, en la que murieron 370 civiles.

Varios jefes militares procesados

Sin embargo, los detractores del tribunal especial critican el uso de pruebas proporcionadas por las autoridades serbias.

El tribunal, integrado por jueces internacionales, ha procesado a varios miembros del ELK desde 2023. Además de Thaci, entre las figuras destacadas procesadas se encuentran el exjefe de inteligencia Kadri Veseli, el comandante regional Rexhep Selimi y el portavoz del ELK Jakup Krasniqi.

Todos ellos son considerados fundadores del ELK y gozan de gran popularidad entre las filas de los antiguos guerrilleros, pero están acusados de crímenes de guerra.

"El tribunal está reescribiendo nuestra historia", afirmó Gazmend Syla, vicepresidente de la Organización de Veteranos de Guerra. "Esto sacude los cimientos de nuestro Estado".

Serbia nunca ha reconocido la independencia de Kosovo, y las conversaciones para normalizar las relaciones entre los vecinos se han venido abajo.

gs (afp, ap)