Filtran video del accidente entre un ferrocarril y varios coches en calles de Irapuato

Momento en que el tren impactó contra un vehículo que se encontraba cruzando la zona de vías

La tarde del pasado miércoles, 6 de agosto, diversos medios de comunicación dieron a conocer el terrible accidente ocurrido en Irapuato, donde se vieron involucrados una locomotora y diversos vehículos.

Con respecto al hecho la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informó que al lugar acudieron diversos equipos de emergencia para atender a las personas lesionadas por este suceso y realizar el traslado hospitalario donde continúan con las valoraciones respectivas.

La misma ARTF inició el procedimiento de investigación para determinar las sanciones correspondientes. Tras las declaraciones de la agencia, en las últimas horas se comenzó a viralizar, mediante redes sociales, diversas grabaciones que muestran cómo se impactó el pesado medio de transporte contra los vehículos que estaban en el lugar.

De acuerdo con la información brindada por N+ “El primer impacto ocurrió sobre la avenida Héroes de Nacozari, donde el ferrocarril arrolló a un automóvil y una motocicleta que intentaron ganarle el paso".

“El tren siguió su marcha y minutos después volvió a embestir vehículos en la zona del puente de la Primero de Mayo; los afectados fueron una camioneta y un auto. Las autoridades confirmaron que por estos hechos, seis personas fallecieron y dos más resultaron lesionadas", sumó la fuente antes citada.