Francia estabiliza megaincendio que arrasó 16.000 hectáreas

El siniestro dejó una persona muerta y más de una docena heridas, entre ellas 11 bomberos, así como una cifra no precisada de viviendas quemadas.El megaincendio declarado en el sur de Francia, que ya ha quemado unas 16.000 hectáreas en el área del macizo de Corbières, está estabilizado aunque todavía no extinguido, tras dos días de dura lucha contra las llamas, informaron las autoridades el jueves (07.08.2025).

El incendio que empezó el pasado martes es ya el peor que ha sufrido Francia desde 1949 y se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su domicilio asediado por las llamas.

La Prefectura del Aude, el departamento más afectado, aseguró en un comunicado que los trabajos de los bomberos se mantendrán "de forma intensa" en los próximos días para evitar que el incendio se reavive.

Destacó que de momento no se permitirá el retorno a sus hogares de la mayor parte de los evacuados por medidas de precaución, salvo en los casos en los que lo permitan las autoridades locales.

Lo mismo sucede con las carreteras comarcales cerradas, muchas de ellas intransitables debido a la presencia de cables eléctricos cortados.

El incendio, que el primer ministro François Bayrou consideró de "una magnitud inédita", demandó el despliegue de más de 2.000 bomberos, 600 vehículos y dos decenas de medios aéreos, incluidos helicópteros del Ejército que se incorporaron este jueves a las labores de extinción.

Además de una persona fallecida (una mujer de unos 60 años que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse en la noche del martes al miércoles) hay dos heridos graves que aún están hospitalizados.

Entre los bomberos hay en total 11 heridos. El subprefecto de la zona, Rémi Recio, puntualizó que ya no hay personas en paradero desconocido.

"Este incendio es un ogro", señaló el subprefecto, que pidió seguir las consignas de seguridad en la zona para no obstaculizar la labor de los bomberos, como quedarse en el domicilio a menos que haya orden de evacuar.

Las 16.000 hectáreas quemadas en el macizo de Corbières desde el martes equivalen a lo que ardió en toda Francia en 2019, en 2020, en 2021 y en 2024; y el doble de lo que se quemó en el país en 2023.

Hasta ahora, el mayor incendio que se ha producido en este país, al menos en tiempos recientes, quemó 50.000 hectáreas de pinos al sur de Burdeos en 1949, una catástrofe en la que además murieron 82 personas.

gs (efe, afp)