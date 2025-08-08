Guterres ve “escalada peligrosa” en plan israelí para Gaza

El secretario general de la ONU instó a Israel a respetar el derecho internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá de urgencia este sábado.El secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, dijo este viernes (08.08.2025) estar "profundamente alarmado" por el plan del Gobierno de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza, algo que calificó como "una escalada peligrosa" del conflicto. En paralelo, varios países pidieron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, la que tendrá lugar este sábado 9 de agosto.

"El secretario general está gravemente alarmado por la decisión del gobierno de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza. Esta decisión marca una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en peligro más vidas, incluyendo a los rehenes (israelíes) restantes", advirtió Stephanie Tremblay, portavoz de Guterres.

Por ello, instó al Gobierno israelí a respetar el derecho internacional y recordó que la Corte Internacional de Justicia estableció en 2024 que Israel debía cesar sus asentamientos ilegales y evacuar a todos los colonos de los territorios palestinos ocupados, que abarcan Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este. "No habrá una solución sostenible a este conflicto sin el fin de esta ocupación ilegal y el logro de una solución viable de los dos Estados. Gaza es y debe seguir siendo una parte integral de un Estado palestino", aseveró Tremblay.

Reunión de urgencia

En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este sábado 9 de agosto para abordar el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza. La reunión fue solicitada por varios miembros del Consejo, informó a la agencia AFP un integrante de ese cuerpo, ante la creciente preocupación suscitada por el nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad israelí.

"Varios países, en nuestro nombre y en el suyo propio, están solicitando una reunión del Consejo de Seguridad”, había dicho más temprano a la prensa el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

DZC (EFE, AFP)