Hombre asesina a su amigo tras descubrir que tenía una relación secreta con su hija menor de edad

Tras casi tres décadas prófugo, un hombre identificado como Pedro Hernández fue capturado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), informó el periodista Antonio Nieto, conocido en redes sociales como Siete Letras.

Según los reportes, Pedro Hernández fue localizado y detenido luego de 27 años de búsqueda. El sujeto acusado fue ingresado a prisión, donde enfrentará un proceso legal por el delito de homicidio. de acuerdo con la información que compartió el periodista en redes sociales.

Mató a su amigo hace 27 años por tener una relación con su hija

El crimen ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, donde el hoy detenido asesinó a tiros a su amigo, tras descubrir que este mantenía una relación amorosa en secreto con su hija menor de edad.

El sujeto utilizó un arma de fuego para cometer el homicidio y desde entonces se mantenía prófugo. Las autoridades no habían logrado dar con su paradero hasta agosto de 2025.

“Mata a su amigo porque andaba en secreto con su hija: @PDI_FGJCDMX detuvo a Pedro Hernández luego de 27 años de búsqueda. Hernández mató a tiros a Javier porque éste andaba con su hija menor, en @Alc_Iztapalapa. Por fin, el imputado, está en prisión“, informó el periodista en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Caso abierto por casi tres décadas llegará a su fin

Siete Letras confirmó que las investigaciones siguen en curso para esclarecer todos los detalles del caso por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y se le pueda dar sentencia a Pedro Hernández.

La detención marca el cierre de un caso que permanecía abierto desde finales de los años noventa y que ahora podría llegar a una resolución judicial.