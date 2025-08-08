¡Toma precauciones! Marchas y cierres viales este jueves 7 de agosto en CDMX

Jueves 7 de agosto: Manifestaciones y marchas hoy CDMX; alternativas viales y calles afectadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este jueves 7 de agosto, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este jueves 7 de agosto?

FAMILIARES Y AMIGOS DE LA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA Y SENDERISTA DESAPARECIDA

Exigen que se continúe y amplíe la búsqueda en las carreteras federales y salidas de la Ciudad de México de la estudiante de la carrera de Biología y senderista desaparecida el pasado 12 de julio en inmediaciones del Pico del Águila, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, así como por 128 mil desaparecidos en México

Hora: 12:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Zócalo Capitalino

COLECTIVA FEMINISTA “LAS PARIAS ARGUENDERAS”

“Mercadita Autogestiva y Taller Popular”, en contra de la violencia económica hacia las mujeres de la demarcación

Hora: 09:00

Lugar: Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” Antiguo Canal de Cuemanco s/n., Col. Cuemanco, Alc. Xochimilco

LA VOLUNTAD DEL PÚEBLO

Faena comunitaria en apoyo al rescate y la rehabilitación del Deportivo Xochimilco, ante la imposición del proyecto denominado ‘Utopía’, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México dentro de las instalaciones del mismo

Hora: 9:00

Lugar: Centro Deportivo Xochimilco Francisco Goitia y Av. 16 de Septiembre, Col. Santiago Tepalcatlalpan, Alc. Xochimilco

COLECTIVA “HILOS”

“Acompañamiento y Memoria”, con el fin de visibilizar y denunciar la violencia de género a través del arte del tejido, creando una red de apoyo emocional y comunitario para las familias de las víctimas de feminicidio

Hora: 11:00

Lugar: Glorieta del Ahuehuete Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

PLATAFORMA COMÚN POR PALESTINA MÉXICO

“Jornada Muralista” en solidaridad con el pueblo palestino, con el propósito de exigir el cese inmediato del genocidio y hacer un llamado al Gobierno de México para que rompa relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, en congruencia con los principios de política exterior establecidos en la Constitución y el respeto irrestricto a los derechos humanos

Hora: 11:00

Lugar 1: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. Yucatán y Av. Insurgentes Sur, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

COLECTIVO “LUCIÉRNAGAS BUSCADORAS”

Jornada “Memoria, Arte y Fe Contra el Olvido”, con actividades culturales, para exigir verdad y justicia al cumplirse cinco años de la desaparición del adulto desaparecido el 28 de julio de 2020, en el Estado de Veracruz

Hora: 12:00

Lugar: Plaza “Adolfo López Mateos” Dr. José María Vértiz y Av. Dr. Río de la Loza, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

ARTISTAS, COLECTIVOS, GESTORES Y DIFUSORES CULTURALES

Jornada Culturales en defensa del “Museo Dolores Olmedo Patiño”, exigen la pronta reapertura del museo y se conserve su colección integra, que incluye las Obras de Diego Rivera y Frida Kahlo

Hora: 12:00

Lugar: Museo Dolores Olmedo Patiño Av. México No. 5843, Col. La Noria, Alc. Xochimilco

COLECTIVO “DÍA A DÍA POR PALESTINA”

Protesta “Diaria Contra el Genocidio y la Guerra en Palestina”, con actividades culturales

Hora: 14:00

Lugar: Parque México Av. México s/n, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc

REVENTÓN SONIDERO

Hora: 16:00

Lugar: Teatro Metropólitan

Alternativas viales en CDMX hoy jueves 7 de agosto

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Es lento el avance en Viaducto desde Calz. de Tlalpan hacia Insurgentes.

Obrero Mundial.

Cierre de carriles en San Isauro entre San Raúl y San Gonzalo, col. Pedregal de Santa Úrsula.

San Ricardo.

Cierre de circulación en Franz Hals desde Cda. Frans Hals hasta Benvenuto Cellini.

Juan Cousin.

Cierre de carriles en calle General Anaya desde Rosario hacia cerrada San Ciprian.

Corregidora.

Cierre de carriles en calle Goma desde Vainilla hacia calle Avena, alcaldía Iztacalco.

Chicle.

Cierre de carriles en ambos sentidos de Lago Andrómaco entre Prolongación Moliere y Lago Neuchatel.

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra.

Cierre de carriles en calle Laurel entre Cda. Niños Héroes y Enseñanza, col. San Pedro Mártir.

Calle Violeta.

Considera cierre de circulación en Sassoferrato desde Giotto hasta Benvenuto Cellini.

Carlos Dolci.

Corte a la circulación en Av. 503 a la altura de Av. 508.

Av. Gran Canal del Desagüe.

Cierre de carriles en calle Yucalpeten entre Cacalchen y Popolna, col. Lomas de Padierna.

Calle Akil.

Cierre de carriles en Sierra Madre entre Montes Escandinavos y Monte Altái, col. Lomas de Chapultepec.

Paseo de la Reforma.

Cierre de carriles en calle Illinois desde Maximino Ávila Camacho hasta Eje 5 Sur.